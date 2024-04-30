مسؤول في حماس: "المقترح المصري هو أفضل ما تم عرضه علينا" والرد النهائي يصل مساء الغد

نقلت "شبكة قدس" الفلسطينية أمس الإثنين، عن مسؤولين في "حماس" أن "الطرح المصري يعتبر أفضل مقترح قدم لنا خلال الأشهر الأخيرة، لأنه يتضمن تراجعا عن عدة نقاط أصر العدو على التمسك بها". وأضافوا "تتخلى إسرائيل في الاقتراح، عن البقاء في غزة وتذعن لشروط حماس. وهذا، بالطبع، لم يكن ليحدث إلا بسبب الضغط الهائل الذي مارسناه على جميع الأطراف".

وبالرغم من الرسائل الإيجابية المنثورة هنا وهناك فإن إسرائيل الرسمية بعيدة عن التفاؤل لمعرفتها برغبة يحيى السنوار المحكوم بما يخدم مصلحته لوقف الحرب على ما قال مسؤولون.

قبل ذلك رشحت أقوال عن مسؤولين في حماس أنهم لا يلمسون في المقترح الذي قدمه الوسيط المصري بعد جولة شاقة من المحاولات أي مشاكل جوهرية سوى أنهم أبدوا تخوفا من أن تضع إسرائيل العراقيل.

ومع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض وقوله "إن العرض سخي للغاية تجاه حماس وعليها أن تقرر سريعا وكذا فعل نظيره البريطاني جيمس كاميرون صدر عن حماس تعليق فيه الكثير من التفاؤل بالقول إن الطرح المصري هو أفضل ما قدم في الإشارة إلى موافقة إسرائيل على الانسحاب من مواقع طالما هددت بالبقاء فيها. فضلا عن موافقتها على عودة سكان غزة إلى منازلهم، دون قيد أو شرط ومن دون حواجز وبالتالي لن يكون هناك في الواقع تواجد لقوة عربية أو أجنبية في القطاع، وفق ما جاء في واينت.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

وووفقا للنشر في وكالة العالم العربي للأنباء، فإن العقبة الأبرز هي عدد المختطفين في الفئة العمرية. فمدة وقف إطلاق النار من شأنها أن تتقلص بحال لم تفرج حماس عن أكثر من 20 رهينة. ولم تتخل حماس عن مطلبها بإعلان نهاية الحرب، لكنها مستعدة لبحث الموضوع خلال وقف إطلاق النار".

وفي هذا الصدد قال اليوم نتنياهو إنه لا صفقة على حساب إنهاء الحرب من منطلق معرفته بإصرار حماس على إنهاء الحرب كشرط للصفقة. بل إن نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي باشر عملية إخلاء المواطنين من رفح تمهيدا لعملية وشيكة وفق ما أكد. وأضاف أن "فكرة وقف الحرب غير واردة دون تفكيك كتائب حماس الأربع في رفح".

وتطرقت صحيفة "القدس العربي" نقلا عن مسؤولين في حماس إلى النقاط المتفق حولها والنقاط الخلافية. وتشمل نقاط الخلاف عمق االانسحاب من ممر نيتساريم الذي شقه الجيش الإسرائيلي ليقسم القطاع إلى نصفين، إضافة إلى عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين سيطلق سراحهم بما في ذلك هوياتهم.

ورفضت إسرائيل وفقا للتقرير طلب حماس أن تكون تركيا إحدى الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، إلى جانب قطر ومصر والولايات المتحدة وروسيا. وكشفت تقارير عن أنه سيتم إطلاق سراح ما بين 30 إلى 50 فلسطينيا مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها (30 لمدني، و50 لجندي).

في الأثناء رفضت إسرائيل السماح للوفد الإسرائيلي بالسفر إلى القاهرة وأفيد بأن قرار الذهاب سيبقى رهنا برد حماس بحال كان إيجابيا، ومن المقرر أن يجتمع الليلة مجلس الوزراء الحربي للتباحث في التطورات.

Rob Swift / i24NEWS

ويطالب ذوو المختطفين الحكومة بالعمل على الوصول الى اتفاق مع حماس بشكل عاجل وفوري لعودة أحبائهم أحياء سالمين عوض أن يعودوا بأكفان مع تأكيد السلطات الإسرائيلية وفاة 36 رهينة خلال فترة احتجازهم.

أما وفد حماس فعاد إلى قطر، وليس من المتوقع أن يصل ردها على المقترح المصري قبل مساء غد الأربعاء، بناء على ما أفاد مراسل "الحدث" السعودية.