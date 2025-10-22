فانس إلى جانب نتنياهو: "لا نريد دولة حماية، معنيون بأن تكون إسرائيل حليفة"
استقبل نتنياهو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس • تقارير في لبنان عن قتيل في هجوم جوي جنوب البلاد • وزير الخارجية الأمريكي روبيو سيصل غداً إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة • تحديثات مستمرة
وكالة أنباء مرتبطة بالمعارضة اليمنية أفادت صباح اليوم (الأربعاء) أن حالة وزير الدفاع الحوثي، محمد ناصر العاطفي، الذي أُصيب في هجوم إسرائيلي في أغسطس الماضي "حرجة وتزداد سوءًا بسرعة". تقارير في لبنان عن قتيل في هجوم جنوب البلاد. تم تفعيل صفارات الإنذار الليلة في ناحل عوز، والجيش الإسرائيلي: كان ذلك إنذارًا كاذبًا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس لزيارة تستغرق 48 ساعة.
قال فانس عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة: "لا نريد دولة حماية، نريد إسرائيل حليفًا. نريد حقًا أن يكون للولايات المتحدة اهتمام أقل بالشرق الأوسط"
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيانٍ مشتركٍ مع نائب الرئيس فانس: "لسنا محميةً أمريكية. إسرائيل هي من يقرر أمنها. لقد عملنا معًا على مدار العام الماضي لتوسيع دائرة السلام. نائب الرئيس فانس هو عنصرٌ أساسيٌّ في هذا التعاون، وأنا معجبٌ بك وبالتزامك. نحن نتخذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه نتخذ قراراتٍ مشتركةً بشأن المنطقة".
التقى نائب الرئيس فانس برئيس الوزراء نتنياهو على الإفطار. وفي وقت لاحق، أصدر الاثنان بيانًا مشتركًا قال فيه فانس: "نعتبرها شريكة. هذا الاتفاق بالغ الأهمية، ويمكن أن يُحدث تغييرًا في الشرق الأوسط. أنا متفائل بالتأكيد بأن وقف إطلاق النار سيصمد طويلًا، وسيتعين علينا العمل بجدٍّ واجتهاد. أمامنا الكثير من العمل، ولن يكون سهلًا، لكننا سنواصل العمل عليه مع أصدقائنا في الحكومة الإسرائيلية، وفي العالم العربي. هناك الكثير من العمل، لكنني متفائل"
الجيش الإسرائيلي يعلن عن "اغتيال عيسى أحمد كربلاء، قائد كتيبة في قوة الرضوان بمنطقة عين قانا. كان متورطًا في نقل أسلحة إلى لبنان، وروج لمخططات مسلحة ضد دولة إسرائيل".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل الخميس في زيارة تستغرق 48 ساعة
المسؤول الكبير في حماس محمد نزال في مقابلة مع الجزيرة: "لم نتلق حتى الآن إخطاراً رسمياً ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق"
أفادت وكالة "خط الدفاع" الإخبارية، التابعة للمعارضة الحوثية، نقلاً عن مصادرها، أن وزير دفاع الحوثيين، محمد ناصر العاطفي، أصيب بجروح بالغة في غارات إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس/آب الماضي. ووفقاً للتقرير، فإن حالة الوزير "حرجة وتتدهور بسرعة".
أنباء في لبنان عن سقوط قتيل في قصف جوي على بلدة عين قانا جنوب البلاد
المختطفين القتيلين تمير أدار وأرييه زلمانوفيتش من نير عوز - عادا إلى إسرائيل الليلة