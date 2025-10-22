التقى نائب الرئيس فانس برئيس الوزراء نتنياهو على الإفطار. وفي وقت لاحق، أصدر الاثنان بيانًا مشتركًا قال فيه فانس: "نعتبرها شريكة. هذا الاتفاق بالغ الأهمية، ويمكن أن يُحدث تغييرًا في الشرق الأوسط. أنا متفائل بالتأكيد بأن وقف إطلاق النار سيصمد طويلًا، وسيتعين علينا العمل بجدٍّ واجتهاد. أمامنا الكثير من العمل، ولن يكون سهلًا، لكننا سنواصل العمل عليه مع أصدقائنا في الحكومة الإسرائيلية، وفي العالم العربي. هناك الكثير من العمل، لكنني متفائل"