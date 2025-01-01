تغطية متواصلة|| كاتس: "إن لم تفرج حماس قريبا عن المختطفين ستتلقى ضربة شديدة"

اليوم 453 للحرب: هدد وزير الأمن يسرائيل كاتس حماس بأنها إذا لم تطلق سراح الرهائن وتتوقف عن إطلاق النار على البلدات الجنوبية فإنها "سوف تتعرض لضربات لم نشهدها منذ فترة طويلة". وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال شهر ديسمبر وقع 1400 اعتداء في القطاع. كما دمر الجيش الإسرائيلي مستودع ذخيرة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد أن تم رصد عناصر المنظمة أمس وهم يقومون بتحميل سيارة بالأسلحة.

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