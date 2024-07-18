"في غياب لجنة رسمية": مجموعة من المنظمات تشكل لجنة تحقيق مدنية بأحداث السابع من أكتوبر

أعلن أعضاء "لجنة التحقيق المدنية" بهجمات السابع من أكتوبر الدموية، صباح اليوم (الخميس) - ومن بينهم قاض ومفوض سابق – عن إقامتها "في غياب لجنة تحقيق رسمية". وسيترأس اللجنة القاضي المتقاعد جدعون جينات، والمفوض السابق شلومو اهرونيشكي، ورئيس بلدية بيسان السابق رافي بن شتريت، والعميد (احتياط) يهوديت جريسيرو، واللواء (احتياط) إيال بن روفين والبروفيسور. آسا كوشير.

وأعلنت اللجنة أنه يتم تأسيسها بالتعاون مع عدد من المنظمات الاجتماعية غير السياسية التي تم تأسيسها في بداية الحرب وتمثل مجموعات مختلفة من مصابي وضحايا السابع من أكتوبر: منتدى صوتهم - أباء الجنديات بأبراج المراقبة من قاعدة ناحال عوز، لجنة عائلات القتلى بالحفلات في السابع من أكتوبر، كومو - سكان غلاف إسرائيل في الجنوب والشمال، اللوبي 1701 وكيبوتس بئيري.

كما أفادت التقارير أن "المنظمات تعاونت لتشكيل "اللجنة"، وعينت شخصيات قيادية في مجالات الأمن والقضاء. وفي الأشهر المقبلة، ستجري اللجنة عملية تحقيق معقدة وشاملة، من خلال سماع الشهادات وجمع الأدلة، وفي نهايتها سينشر أعضاء اللجنة النتائج التي ستشكل البنية التحتية التحقيقية لعمل لجنة التحقيق الرسمية”.

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أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة القاضي المتقاعد جدعون جينات

شغل جينات منصب قاضي في المحكمة المركزية في تل أبيب والناصرة والقدس وحيفا. شغل منصب نائب رئيس المحاكم المركزية في تل أبيب وحيفا. والمعروف عن جينات أحكامه المهمة في مجال قانون التصفية وتجميد الإجراءات وقانون الملكية الفكرية. وبعد تقاعده عام 2019، عمل في مجال التحكيم والوساطة.

المفوض السابق شلومو أهارونيشكي

خدم أهارونيشكي لمدة 25 عامًا في الجيش الإسرائيلي في مناصب قيادية. التحق بالشرطة عام 1981 وعين المفوض الرابع عشر (2004-2001). بعد تقاعده أسس شركة استشارات أمنية ويعمل كمستشار في مجالات الأمن القومي في إسرائيل والخارج.

رئيس بلدية بيسان السابق رافي بن شطريت

كان بن الشطريت منخرطًا في التعليم وأدار مدرسة دينية ومدرسة داخلية للشباب المعرضين للخطر. كان عضوا في حزب الليكود وشغل منصب رئيس فرع الليكود في بيسان وعضو في مركز الحزب. وفي عام 2003 تم انتخابه لعضوية مجلس مدينة بيسان وشغل مناصب مختلفة، بما في ذلك نائب رئيس البلدية عام 2013 انتخب رئيسا لبلدية بيسان وشغل منصبه حتى عام 2018. ثم انضم إلى حزب “كولانو” وبعد ذلك إلى أمل جديد، حيث عاد في السنوات الأخيرة إلى التعليم ، ابنه الرقيب قتل في السابع من أكتوبر.

العميد (احتياط) يهوديت جريسيرو

خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة 29 عامًا في مجموعة متنوعة من المناصب، بما في ذلك قائدة سرب إداري في قاعدتي رمات دافيد وتل نوف للقوات الجوية، ورئيسة قسم التخطيط في سلاح الجو، ورئيسة قسم الأركان في الجيش الإسرائيلي بأكمله. مستشار رئيس الأركان لشؤون المرأة. بعد تقاعدها من الجيش الإسرائيلي، عملت لمدة 14 عامًا تقريبًا كنائبة لرئيس شركة بل عال، وتشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة ومديرة ومستشارة إدارية.

الجنرال (احتياط) إيال بن رؤوفين

تقدم بن رؤوفين في سلاح المدرعات من مناصب مقاتل إلى قيادة لواء وفرقة، بل وشغل منصب قائد الكليات العسكرية. شارك في حرب يوم الغفران وحرب لبنان الأولى. بعد تقاعده من الجيش الإسرائيلي، أسس بن رؤوفين شركة في مجال الاستشارات الدفاعية، وكان المدير التنفيذي لجمعية "Freedom Is Born" ورئيس قسم الأراضي في صناعة الطيران. بصفته عضوًا في الكنيست عن المعسكر الصهيوني، شغل منصب رئيس لجنة الأخلاقيات.

بروفيسور آسا كاشر

كاشر هو أستاذ فخري للفلسفة في جامعة تل أبيب، وخبير في براغماتية اللغة والأخلاق المهنية، ومؤلف كتاب "روح الجيش الدفاع الإسرائيلي". حصل كاشر على درجة الماجستير في الرياضيات والتاريخ وفلسفة العلوم في الجامعة العبرية وتناولت أطروحته للدكتوراه فلسفة اللغة.وفي عام 2000 حصل على جائزة إسرائيل لدراسة الفلسفة العامة. طوال حياته المهنية، شارك كوشر في كتابة القواعد الأخلاقية وأوراق الموقف لجهاز الأمن الإسرائيلي والهيئات العامة الأخرى. أثار عمله في الأخلاقيات العسكرية انتقادات عامة، لكنه استمر في تأثيره في هذا المجال، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن القضايا الأخلاقية خلال حرب لبنان الثانية وقضية ألور عزاريا.