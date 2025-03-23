أهم المعلومات عن القيادي في حماس صلاح البردويل الذي قتل في غارة بمواصي خانيونس

نقلت مصادر فلسطينية عن مصادر عائلية مقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة استهدفت خيمته في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية أن الغارة استهدفت "خيام للنازحين" وأن زوجة البردويل قتلت الى جانبه.

ود. صلاح البردويل من مواليد 24 آب/أغسطس 1959 ،وهو من سكان مخيم يونس مسؤول سياسي في حماس وفي آخر منصب له هو الناطق الإعلامي الرسمي للحركة في خانيونس.

وهوعضو في المكتب السياسي للحركة ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في كتلة التغيير والإصلاح ، وهو مسؤول ملف العلاقات الخارجية بالكتلة، ومقرر اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي، وعضو لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

والبردويل عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين في غزة، وكان رئيس سابق لتحرير جريدة الرسالة الأسبوعية ومن مؤسسيها.وهوعضو مؤسس لحزب الخلاص الوطني الإسلامي، وعضو المكتب السياسي بالحزب سابقا، ورئيس الدائرة الإعلامية به، عضو المجلس الوطني عن حزب الخلاص، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عن حزب الخلاص .