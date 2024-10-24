الجيش الإسرائيلي يكشف عن صور لمخبأ تحت الأرض تستخدمه قوة الرضوان

يقاتل عناصر الفريق القتالي التابع للفرقة 646 تحت قيادة الفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي حاليا في عملية برية مستهدفة في جنوب لبنان.

وفي إطار ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن القوات عثرت على مجمع سكني تحت الأرض كان من المقرر أن يستخدمه مسلحو قوة الرضوان في خطة "احتلال الجليل"، وفي المجمع أسرة بطابقين وخزائن تخزين وأطعمة ومعدات. البنية التحتية للإقامات الطويلة، والكثير من المعدات، والوسائل القتالية ومواقع إطلاق الصواريخ التي تركها عناصر قوة الرضوان.

كما عثرت القوات خلال الأيام الماضية على أربعة مستودعات ذخيرة لحزب الله. وعثر في المستودعات على العديد من الأسلحة، منها: بنادق كلاشينكوف، وذخائر، وصواريخ، ومدافع هاون، وصواريخ محمولة على الكتف، وقذائف آر بي جي، وصواريخ متطورة مضادة للدبابات.

IDF Spokesperson