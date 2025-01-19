بعد 471 يوما في الأسر: إسرائيل تستعيد رومي غونين، اميلي ديماري ودورون شتاينبرغر اليوم||أبرز المعلومات عنهن

بعد 471 يوما في الأسر، رومي جونين ودورون شتاينبراخر وإميلي ديماري هن المختطفات الثلاثة اللواتي من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهن اليوم (الأحد) كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وكان من المفترض أن تقوم حماس بتسليم قائمة الأسماء أمس عند الساعة 16.00 إلا أن الأمر تأخر "بسبب صعوبات فنية" ولم يتم تسليمها إلا صباح اليوم. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فقد غادروا قطاع غزة عبر محور نيتزريم ومن هناك سيتم نقلهن إلى منشأة في بارعيم في غلاف غزة.

إيميلي ديماري، 28 عاما، اختطفت في السابع من أكتوبر من منزلها في كفار غزة. آخر رسالة منها وصلت الساعة 10:24 وكتبت أن المسلحين يطلقون النار في منطقة منزلها. حوالي الساعة 10:45 صباحًا شوهد أحد المسلحين يقود سيارة إميلي على مسارات الكيبوتس. وكتبت: "سمعت الكثير من الجدل باللغة العربية". وهي المختطفة البريطانية الوحيدة في قطاع غزة.

وأجرت هيئة الإذاعة البريطانية مقابلة مع والدة إميلي، ماندي ديماري، الشهر الماضي، وأعربت عن خوفها الشديد على حياة ابنتها. وقالت"أخشى أنها ماتت ، وإذا لم تمت، لم تجد ما يكفي من الطعام، ولا تستطيع أن تغتسل،شرب الماء، قد تمرض. وأصيبت بطلقات نارية في يدها وساقها. أشعر بالقلق عليها كل يوم، وفي كل ثانية، لأنها يمكن أن تُقتل في الثانية التالية، لمجرد أنها هناك.

Courtesy of the family

رومي جونين، 23 سنة، تم اختطافها من حفل نوفا. تم إطلاق النار عليها أثناء محاولتها الهروب في سيارة مع ثلاثة شبان آخرين. وهي الناجية الوحيدة من السيارة. وأجريت مقابلة مع إيتان غونين، والد الرومي، في 27 أيلول/سبتمبر في ، وأشار إلى استمرار الحرب والمفاوضات بشأن صفقة الرهائن في ظل ارتفاع التصعيد في الشمال حيث يعيش. وقال: "بدون ابنتي رومي، فإن العيد القادمة لن يكون عيدا. نحن في حالة من الاضطراب العقلي الكبير. وأنا متأكد من أن الابتسامة التي تميزها موجودة أيضًا في النفق. نحن مقتنعون تمامًا بأنها على قيد الحياة. ونحن ننتظر عودتها".

Courtesy of the family

دورون شتاينبراخر، 31 عاما، اختطفت من منزلها في كفار غزة صباح السابع من أكتوبر، وبعد 107 أيام في الأسر، نُشر فيديو لها، ومنذ ذلك الحين لم تتلق عائلتها أي علامة أخرى عن الحياة تخصها.