مسؤولون أمنيون لـi24NEWS: العثور على كرات حديدية في الطائرة المسيرة التي ضربت قاعدة غولاني العسكرية في بنيامينا

نشر أول: قال مسؤولون أمنيون لـi24NEWS اليوم (الخميس) إنه تم العثور على كرات حديدية داخل الطائرة مسيرة التي ضربت قاعدة غولاني الجوية. كما تردد أن الكرات تشبه الكرات الحديدية التي كانت موجودة في عبوات "كاليمغور" الناسفة في جنوب لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن السبب الرئيسي لعدم تدمير الطائرة هو فقدان القدرة على الكشف عن الهدف، شمال شرق عكا. كانت هناك قبضة ثابتة ولكن الصاروخ أصاب بدون معلومات مسبقة. بسبب ارتفاعها المنخفض - قد يكون هناك أيضًا إمكانية أنه تم تصنيفها كسرب طيور.

على ما يبدو، يتعلق الأمر بطائرة تعتمد على متفجر ضئيل نسبيا ، لكنها تحتوي على كثير من الكرات المتطايرة. حتى الآن، التأكيد أن الانفجار لم يسمع على بعد - بطريقة لا تتفق مع عدد الضحايا.

نذكر أن أربعة جنود قتلوا الليلة الماضية بعد أن ضرب صاروخ من لبنان قاعدة عسكرية بالقرب من بنيمينا، مما أدى إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة، وبلغت الإصابات الإجمالية 51 شخصًا. العريف عومري تماري، العريف يوسف حايب، العريف يوآف أغمون والعريف ألون أميتاي قتلوا في الحادث المؤلم وكانوا جميعا ذوي الـ19 سنة.

IDF Spokesperson

ويكشف التحقيق الأولي الذي أجرته القوات الجوية، من بين أمور أخرى، أن الطائرة بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وربما تم تصنيفها على أنها سرب من الطيور. ومن المحتمل أن تكون ثلاث طائرات بدون طيار قد اخترقت حوالي الساعة 19:00 من المنطقة البحرية في مدينة صيدا في لبنان: أولاً، ضربت إحداهما منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود وتم اعتراضها فوق سواحل نهريا.

أما المسيرة الثانية فقد الاتصال معها في منطقة عكا على الرغم من ملاحقتها من قبل المروحيات والطائرات المقاتلة التي حاولت اعتراضها دون جدوى، بعد حوالي نصف ساعة من سقوطها بالقرب من بنيامينا. الطائرة المسيرة التي تمكنت من الوصول إلى قاعدة غولاني، واصلت التحليق على ارتفاع منخفض حتى وصلت إلى النقطة المحددة في المبنى حيث يتناول العشرات من المجندين العشاء.

في الوقت نفسه - سُمع إنذار بشأن إطلاق نار غير مباشر في تلمي اليعزر، ليس بعيدًا عن نقطة سقوط الطائرة بدون طيار، ويتعلق الأمر بإطلاق نار غير عادي استهدف المنطقة، وفقًا للنتائج الأولية لا يتعلق الأمر بالطائرة التي قامت بتشغيل أجهزة الإنذار، ويحقق الجيش الإسرائيلي أيضًا فيما إذا كانت هناك محاولة لتشويش الأنظمة أثناء اختراق الطائرة بدون طيار.

في الواقع، مرت أكثر من 20 دقيقة منذ الكشف وحتى التقرير عن الإصابة في المستشفى. وبمعنى آخر، طار لمدة ربع ساعة على الأقل في سماء إسرائيل دون الكشف عنه. في إسرائيل، كانوا يعرفون أن هناك صاروخاً عدائياً يتجول بالتأكيد في المنطقة - ولم يقدموا تحذيراً كافياً.

إحدى الاعتقادات هي أنه سقط أو تم فصله واندفع نحو الأرض، الاعتقاد الآخر كان أنه سيبحث عن نقطة قريبة في مساحة الانفصال. خلال الوقت الطويل الذي مر منذ الاختفاء، قام بالتوجيه نحو نقطة محددة جدًا على سطح غرفة الطعام - بالضبط فوق طاولات الجنود.

في الواقع، مرت أكثر من 20 دقيقة من لحظة رصدها حتى التبليغ عن الضربة في القاعدة العسكرية، أي أنها طارت لمدة 15 دقيقة على الأقل في سماء إسرائيل دون رصد. لم يتم العلم في إسرائيل عن وجود طائرة مسيرة معادية كانت تتجول بالتأكيد في المنطقة - ولم يعطوا تحذيرًا كافيًا.

هناك اعتقاده مفاده أنهم افترضوا أنها سقطت أو انفصل وسقط على الأرض، وهناك رأي آخر أنه بحث عن نقطة قريبة في منطقة الانفصال. في الفترة الطويلة التي مرت منذ لحظة الاختفاء، كان يستهدف نقطة محددة للغاية على سطح غرفة الطعام - مباشرة فوق طاولات الجنود.