تقرير: المفاوضون في قطر عرضوا بعض التنازلات للتقدم نحو اتفاق بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

ذكر تقرير نشره موقع اكسيوس الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع على سير المفاوضات أن "الجانبين توصلا إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض".

وبالرغم من وجود فجوات بين الطرفين لكن رد حماس اقترب من الإطار الأصلي وسمح للمفاوضات بالتقدم نحو التوصل إلى تفاصيل الاتفاق، خلال الجولة الحالية التي من المتوقع أن تستغرق أسبوعين على الأقل وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون.

يذكر أن حماس تمسكت في ردها على مخطط تفاهمات باريس بوقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كمدخل للمفاوضات وهو ما اعتبر في الجانب الإسرائيلي ضربا من الهذيان.

عرض الإطار الأمريكي إطلاق سراح 400 سجين فلسطيني من بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مقابل 40 رهينة إسرائيلية، لكن حماس تتمسك بالإفراج عن 150 من المحكومين بالسجن مدى الحياة في إطار الإفراج عن 950 سجينا.

وأضاف التقرير الواردة تفاصيله في روسيا اليوم أن حماس تصر أيضا على اختيار السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وهو ما ترفضه إسرائيل.

Avshalom Sassoni/Flash90

كما تعثرت المفاوضات خلال الشهر الأخير بسبب مطلب تقدم به نتنياهو على وجه الخصوص يتمثل بتسليم إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء ناهيك عن ترحيل السجناء المفرج عنهم إلى دولة أخرى وهو ما رفضته حماس.

وأشار التقرير إلى أن البعض في فريق المفاوضات الإسرائيلي يشعرون بالقلق من أن الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو ستجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكن مدير الموساد دافيد بارنياع، الذي يرأس الفريق، يعتقد أن الأمر لا يزال قابلا للتنفيذ.