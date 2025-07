"اختطف في غانا"|| من هو القيادي في حماس مهران مصطفى بعجور الذي قتل بغارة إسرائيلية بطرابلس؟

اغتالت إسرائيل اليوم في غارة جوية في العيرونية في طرابلس جنوب لبنان، القيادي في حماس مهران مصطفى بعجور، وهو المسؤول عن قسم التخطيط في حماس، وركز هذا القسم كافة المشاريع العسكرية لحماس في لبنان وتركيا.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اغتياله، وقال إن بعجور "يعتبر أحد قيادات حماس الرئيسية في لبنان، وفي إطار نشاطه عمل على مدار سنوات لدعم التموضع العسكري لحماس. كما كان من القادة الذين ساهموا في بناء القوة العسكرية للحركة، وعززوا شراء الأسلحة من خلال علاقاته مع مختلف التنظيمات المسلحة في المنطقة". وذكر الجيش الإسرائيلي أن بعجور "نفذ خلال الحرب خططًا لإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل".

