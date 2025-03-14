التغطية متواصلة| مكتب نتنياهو: "حماس تواصل الحرب النفسية، وإسرائيل ستبحث الخطوات المقبلة غدا السبت"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الجمعة، إن "رد حماس لم يأتِ بجديد، والحركة لم تتزحزح ولو مليمترا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، واعتبر بيان حماس بشأن الإفراج عن الجندي "ألكسندر" حرباً نفسية.

وكان القيادي في وحركة حماس طاهر النونو قد قال، اليوم الجمعة، إن "حماس ابدت موافقتها على مقترح جديد قدمه الوسطاء في مفاوضات غزة، وأبدت استعدادها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جثامين 4 رهائن من مزدوجي الجنسية، غدا السبت".

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