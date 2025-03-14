التغطية متواصلة| مكتب نتنياهو: "حماس تواصل الحرب النفسية، وإسرائيل ستبحث الخطوات المقبلة غدا السبت"
قال طاهر النونو"وافقت حماس على الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر، وجثامين 4 رهائن آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك بناءً على اقتراح تسلمته الحركة من الوسطاء".
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الجمعة، إن "رد حماس لم يأتِ بجديد، والحركة لم تتزحزح ولو مليمترا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، واعتبر بيان حماس بشأن الإفراج عن الجندي "ألكسندر" حرباً نفسية.
وكان القيادي في وحركة حماس طاهر النونو قد قال، اليوم الجمعة، إن "حماس ابدت موافقتها على مقترح جديد قدمه الوسطاء في مفاوضات غزة، وأبدت استعدادها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جثامين 4 رهائن من مزدوجي الجنسية، غدا السبت".
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عائلات الرهائن تنتقد نتنياهو لتأجيله لقاء المفاوضات إلى مساء السبت
انتقد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن أعلن مكتبه أن "الوفد الإسرائيلي لمحادثات الأسرى سيعود من الدوحة اليوم الجمعة لكنه لن يلتقي برئيس الوزراء وكبار مسؤوليه حتى مساء السبت،
وقال المنتدى في بيان""تعتذر عائلات الرهائن عن إزعاجكم يوم السبت، ولكن أحباءهم ليس لديهم وقت للانتظار!" وأضاف "أربع وعشرون ساعة في الأسر هي 24 ساعة من الجحيم والعذاب والإساءة، و24 ساعة من خطر الموت والاختفاء"، داعيا الوزراء إلى الاجتماع قبل مساء غد.
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