تقرير: هكذا سيتم الإفراج عن المختطفين | تحديثات مستمرة

صرح مصدر في حماس لصحيفة الشرق الأوسط: "بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الوسطاء خلال اليومين الماضيين، من المتوقع أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورًا، وتسحب قواتها من المناطق السكنية والأحياء في مدينة غزة".

وأضاف أن "إطلاق سراح المختطفين سيتم تدريجيًا على مدى عدة أيام، وهي فترة سيتم الاتفاق عليها وفقًا لـ"الشروط الميدانية". وسيتم نقلهم وفق الآلية السابقة عبر الصليب الأحمر الدولي دون أي مراسم رسمية".