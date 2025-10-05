تقرير: هكذا سيتم الإفراج عن المختطفين | تحديثات مستمرة
التقى منسق الأسرى الإسرائيلي غال هيرش، برئيس بعثة الصليب الأحمر. • اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل • جميع المستجدات من اليوم 730 للحرب
اليوم 730 من الحرب: اعترض صاروخٌ من اليمن صباح اليوم (الأحد) بعد إطلاقه باتجاه إسرائيل، مما أثار حالة الذعر وسط إسرائيل، ولم يسفر عن إصابات أو أضرار. وأفادت تقارير سعودية أن وفدًا من حماس برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة اليوم.
تقرير لشبكة CNN: من المتوقع أن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس غدًا في شرم الشيخ بمصر
سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم نقاشا أمنيا - لأول مرة بمشاركة رئيس الشاباك الجديد ديفيد زيني
صرح مصدر في حماس لصحيفة الشرق الأوسط: "بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الوسطاء خلال اليومين الماضيين، من المتوقع أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورًا، وتسحب قواتها من المناطق السكنية والأحياء في مدينة غزة".
وأضاف أن "إطلاق سراح المختطفين سيتم تدريجيًا على مدى عدة أيام، وهي فترة سيتم الاتفاق عليها وفقًا لـ"الشروط الميدانية". وسيتم نقلهم وفق الآلية السابقة عبر الصليب الأحمر الدولي دون أي مراسم رسمية".
منسق شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش يلتقي برئيس وفد الصليب الأحمر جوليان لاريسون من أجل التحضير لنتائج المفاوضات - إطلاق سراح المختطفين الأحياء والأموات
تقرير: مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات يزعم أنه بموجب خطة ترامب، سيتم إطلاق سراح المختطفين تدريجيًا على مدار عدة أيام يتم الاتفاق عليها خلال المحادثات. سيتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر، وخلافًا للهجمات الأخيرة، لن تكون هناك مراسم رسمية
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق النار صباح اليوم: "استهدفنا عدة أهداف حساسة في منطقة القدس"
تقرير سعودي: "وفد حماس برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة اليوم"
تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى جامعة الأزهر في مدينة غزة
الوفد الإسرائيلي للمفاوضات سيضم: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومنسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين العميد (احتياط) جال هيرش، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الدكتور أوفير فالك، ومسؤول كبير في جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومسؤول كبير في الموساد، واختصاصيين من الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد .
مصدر إسرائيلي لـCNN: الخريطة التي قدمها ترامب تتطابق مع الخطوط التي تم تحقيقها قبل عملية "عربات جدعون 2" في أغسطس
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن فجر اليوم دون التسبب بأي اصابات أو أضرار