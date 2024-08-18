تقليل القوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا وإعادة السيطرة للسلطة الفلسطينية: المزيد من تفاصيل العرض الأمريكي الجديد

كشف مسؤول كبير في حركة حماس، اليوم (الأحد)، لقناة "الشرق" السعودية، تفاصيل جديدة حول الاقتراح الأمريكي الجديد، الذي تم طرحه خلال مباحثات التفاوض التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب التقرير، فإن الاقتراح المطروح يتضمن تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وعدم الانسحاب منه، إلى جانب عودة السلطة الفلسطينية إلى الإدارة، تحت قيادة إسرائيلية، وهو الأمر الذي لم يتم تحديد طبيعته بعد.

وأكد المصدر الرفيع أيضًا أن الاقتراح الأمريكي يشمل أيضًا الإشراف الإسرائيلي في نيتسريم على النازحين من غزة الذين سيعودون إلى شمال القطاع، فيما لم يتم تحديد طبيعة هذا الإشراف أيضًا بعد.

كما صرح المسؤول لوسائل الإعلام السعودية أن الولايات المتحدة عرضت إبعاد العديد من السجناء الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين من غزة. وبحسب المصدر، فإن الاقتراح الأميركي سيسمح لإسرائيل بمعارضة إطلاق سراح ما لا يقل عن مائة أسير فلسطيني، وأنه لن يكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، كما جاء في الاقتراح الذي وافقت عليه حماس مطلع يوليو/تموز الماضي، بينما البند الذي يتحدث عن المساعدات الإنسانية للقطاع مشروط بالاتفاق على هذه البنود.

وذكرت القناة أيضًا أن الاقتراح الأمريكي يتضمن أيضًا مناقشة وقف دائم لإطلاق النار ضمن إطار معين، حيث إذا لم توافق حماس على مطالب إسرائيل بشأن هذه القضية، فيمكن للجيش الإسرائيلي العودة إلى القتال. وأوضح المصدر أن المفاوضات بشأن استعادة قطاع غزة ورفع الحصار سيتم بعد المناقشات التي ستلي تنفيذ الخطوة الأولى من الصفقة.

وأضاف هذا المصدر في حماس للقناة السعودية أن الاقتراح الأمريكي هو اقتراح لسد الفجوة بين مواقف الطرفين وهو اقتراح يتناقض مع اقتراح 2 تموز/يوليو. وأوضح أن حماس تعارض هذه المقترحات، لكنها تنتظر تسليمه النص النهائي للاتفاق إلذي سيسلم له قبل أن يعلن موقفه النهائي.