التغطية متواصلة| إصابة سبعة جنود من الجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة في غزة
انتقد أفيخاي أدرعي، بعض وسائل الإعلام العربية، متهمًا إياها بنشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي حول كمين مزعوم لحماس في غزة. ووفقًا لهذه الشائعات، "اختُطف أو جُرح أو قُتل جنود إسرائيليون"
أكد مصدر أمني إسرائيلي أن "البنى التحتية باتت جاهزة لتحريك سكان غزة"، مقدراً "مغادرة نحو 10 آلاف فلسطيني"، فيما شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، على أن "الإخلاء الجماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل"،وحذرت من أن "الخطط الإسرائيلية في ظل الظروف الحالية التي تخيم على المدينة والقطاع الفلسطيني".
ومن جهته رحبت حماس، اليوم السبت، بالإدانات التي أصدرها وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا للهجمات الإسرائيلية على غزة. ووصفت التصريحات بأنها "خطوة مهمة في زخم دولي متزايد يدعو إلى إنهاء الحرب" وحثّت الدول الأوروبية والمجتمع الدولي على ترجمة هذه التصريحات إلى "إجراءات ملموسة ورادعة".
يديعوت أحرونوت: رئيس أركان الحوثيين فُقد تحت الأنقاض لكنه لم يُقتل
الحوثيون يكلفون "محمد مفتاح" بالقيام بأعمال رئيس الوزراء
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنرد بذكاء على الإجراء غير القانوني للأوروبيين والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يكون أحد الخيارات
الأمن السوري يبدأ حملة ضد خلايا عدائية بريف طرطوس
أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، حملة أمنية استهدفت أوكاراً تابعة لخلايا عدائية خارجة عن القانون، وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشر على قناتها عبر تيليغرام، إن تلك الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية على عناصر ومواقع تابعة لقوات الأمن الداخلي.
وأضافت أن آخر تلك العمليات كان استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى مقتل عنصرين، وفقاً لوكالة "سانا".
أنباء عن مقتل "صخر الشرقبي" مسؤول العمليات الحربية للحوثيين
الحوثي: مقتل حسن الصعدي وزير التربية والتعليم لدى الحوثيين بالغارات الإسرائيلية
الحوثيون يعلنون مقتل رئيس وزرائهم ووزراء آخرين إثر غارات إسرائيلية
إسبانيا تدين رفض أميركا "الجائر" منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة
تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليؤكد دعم مدريد له بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصف سانشيز هذا القرار، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بأنه "جائر".
الحوثيون: أحمد الرهوي رئيس الوزراء قتل رفقة عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على صنعاء
إسرائيل تعتزم وقف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات فوق مدينة غزة
تعتزم إسرائيل إبطاء أو وقف المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من شمال غزة، ووقف عمليات الإنزال الجوي لها فوق مدينة غزة في الأيام المقبلة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول.
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، أن مدينة غزة "منطقة قتال"، وذلك بعد أسابيع من إعلانها لأول مرة عن خطط لتوسيع هجومها في المدينة، حيث يحتمي مئات الآلاف من الأشخاص بينما يعانون من المجاعة.
وفي الأيام الأخيرة، كثّف الجيش ضرباته على أطراف مدينة غزة.
إسرائيل: إخلاء مدينة غزة من السكان أبطأ من المتوقع رغم التحذيرات
قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن عملية إخلاء مدينة غزة تمهيداً للهجوم العسكري المخطط له من قبل الجيش الإسرائيلي "تسير بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً" رغم التحذيرات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر المسؤول أن إسرائيل تُقدّر أن نحو 10 آلاف شخص فقط نزحوا إلى الجنوب خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت إعلانها نيتها إخلاء مدينة غزة من سكانها قبل تنفيذ العملية العسكرية.
الدنمارك: إسرائيل تهدد حل الدولتين
فرنسا: باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً قبل إعادة فرض العقوبات على إيران
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، إن باريس لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع إيران، لتجنب إعادة فرض عقوبات واسعة النطاق عليها، إذا ما كانت طهران مستعدة لاتخاذ "خطوات ملموسة على الفور"، بحسب ما أوردته مجلة "بوليتيكو".
وأكد بارو التزام فرنسا بإعادة فرض العقوبات على طهران، لكنه ترك الباب مفتوحاً لإجراء مزيد من المحادثات، قائلاً: "ماذا سيحدث الآن؟ تُفتح فترة 30 يوماً يمكن بعدها تطبيق العقوبات، ثم يمكن أيضاً تطبيق العقوبات الأوروبية، إلا إذا وافقت إيران، بالطبع، خلال هذه الفترة على اتخاذ الإجراءات التي طلبناها منها بوضوح تام".
كالاس تحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها بمنع المسؤولين الفلسطينيين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
كالاس: دول الاتحاد منقسمة بشأن اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل
الأمن الداخلي في محافظة طرطوس: تحييد مسلحين في طرطوس نفذوا هجمات على الأمن والقبض على آخرين
تقرير: الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم الجلزون"شمال رام الله وبلدات دار صلاح والعبيدية والشواورة وزعترا قرب بيت لحم والبيرة في الضفة الغربية
رئيس وزراء العراق: الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى بغداد ستكون مهمة
الجيش الإسرائيلي يندد بـ"الشائعات الكاذبة" من حماس التي تناقلتها وسائل إعلام عربية
