التغطية متواصلة| إصابة سبعة جنود من الجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة في غزة

أكد مصدر أمني إسرائيلي أن "البنى التحتية باتت جاهزة لتحريك سكان غزة"، مقدراً "مغادرة نحو 10 آلاف فلسطيني"، فيما شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، على أن "الإخلاء الجماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل"،وحذرت من أن "الخطط الإسرائيلية في ظل الظروف الحالية التي تخيم على المدينة والقطاع الفلسطيني".

ومن جهته رحبت حماس، اليوم السبت، بالإدانات التي أصدرها وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا للهجمات الإسرائيلية على غزة. ووصفت التصريحات بأنها "خطوة مهمة في زخم دولي متزايد يدعو إلى إنهاء الحرب" وحثّت الدول الأوروبية والمجتمع الدولي على ترجمة هذه التصريحات إلى "إجراءات ملموسة ورادعة".

