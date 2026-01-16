الشرطة الإسرائيلية توقف حراس ناصر حريري بعد خروجه من السجن

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم (الجمعة) عن رئيس منظمة الجريمة ناصر حريري، إلا أن الموكب الذي رافقه تعرض للتوقيف على طريق 6 أثناء عودتهم.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة من الحراس المرافقين، الذين كانوا يحملون أسلحة مرخّصة شخصياً فقط، لا تملك هذه التراخيص الصلاحية القانونية لتأمين ناصر حريري، هذا وتم ضبط الأسلحة واحتجاز الحراس للتحقيق.

وشارك في العملية وحدة ياحبال، ووحدة يمار التابعة للشاباك، وقوات حرس الحدود ، فيما تم توقيف حريري لفترة قصيرة قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث، وأشارت إلى أن هذه الواقعة تُعد استثنائية ونادرة على الطرق العامة، مع التركيز على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة لضمان السلامة العامة.