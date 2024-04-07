تقرير: الجيش الإسرائيلي يشرع بخطوات للاستعداد لعملية رفح

على ضوء خروج القوات الإسرائيلي من خانيونس، يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لعملية مستقبلية في رفح، حيث نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية مساء اليوم مناقصة لشراء عشرات آلاف الخيم للاجئين في رفح.

ووفقا للقناة "13" فإنه من المتوقع أن يتم شراء 40 ألف خيمة، تأوي كل واحدة منها 12 شخصا، هذه الخيام سيتم تسليمها للمنظمات الدولية في غزة، حتى يتم إقامة مدينة خيام ضخمة يصل إليها لاجئون من رفح تجاه شمال غزة، ويهدف الجيش الإسرائيلي البدء بالمناورة في رفح بغضون أسبوع أثناء إخلاء السكان.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لعملية بمشاركة أكثر من وحدة عسكرية، لكنها ستنطلق فقط بعد أسابيع، حيث ستكون عدة أحداث مهمة بالأفق، وفي مقدمتها المحاولة المستمرة للتوصل الى صفقة مختطفين. إضافة لذلك، وبالمقابل، محاولات تنسيق العملية في رفح مع الولايات المتحدة ومع مصر، مع إخلاء نحو مليون غزي من المنطقة.