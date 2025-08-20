إصابة أربعة مقاتلين إسرائيليين بجروح جراء انفجار ذخيرة سورية قديمة

قد يعجبك أيضًا -

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أنه في وقت سابق، خلال عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا، وقع انفجار لوسيلة قتالية سورية قديمة في المنطقة. وأضاف أنه يجري التحقيق في الحادث. ونتيجة لذلك، أُصيب أربعة جنود بجروح طفيفة، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم.

يجدر الذكر أن الحديث يدور عن عملية بدأت ليلة أمس، حيث خرجت قوات الجيش الإسرائيلي للبحث عن وسائل قتالية ولتنفيذ عمليات تمشيط في عمق قرى جبل الشيخ السورية، على بعد عدة كيلومترات من الأراضي الإسرائيلية.

في الأسبوع الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء 226، تحت قيادة الفرقة 210 وبالتعاون مع باحثي الميدان من الوحدة 504، أكملت عملية تم خلالها اعتقال تاجر أسلحة كان ينشط في منطقة ترنجة جنوب سوريا.