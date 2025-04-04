إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حماس حسن فرحات في غارة بصيدا جنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة أنه اغتال حسن فرحات قائد القطاع الغربي لحركة حماس في لبنان، في غارة جوية ليلية على شقة في صيدا بجنوب لبنان. وبحسب العديد من وسائل الإعلام اللبنانية، فقد قُتل أفراد من عائلته أيضًا في الهجوم. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، كان فرحات متورطا بشكل مباشر في العديد من الأعمال العدائية ضد إسرائيل.

وقال الجيش: “خلال الحرب، نظم فرحات عدة عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين”، موضحا أنه “كان مسؤولا عن الهجمات الصاروخية على صفد التي أسفرت عن مقتل الجندية سارة بانجو وإصابة عدد من الجنود الآخرين في 14 فبراير/شباط 2024”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن زعيم حماس "واصل التخطيط لهجمات ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها". وهذه العملية ليست أول عملية اغتيال تقوم بها إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.وفي فبراير/شباط الماضي، اغتيال الجيش الإسرائيلي بطائرة بدون طيار على محمد شاهين، رئيس دائرة عمليات حماس.

ووقعت الغارة في صيدا بالتزامن مع العمليات في قطاع غزة، حيث قُتل بحسب تقارير فلسطينية 27 شخصًا وأصيب حوالي 70 آخرين. ومن بين الضحايا رئيس بلدية بيت حانون وحفيد المسؤول الكبير في حماس، خليل الحية، رئيس طاقم المفاوضات في حماس.