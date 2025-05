ترامب: "الكثير من الناس يعانون ويموتون من الجوع في غزة - سنعالج الأمر"

من المتوقع أن يختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، زيارته إلى الشرق الأوسط، بزيارة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وعند مغادرته البلاد، أشار إلى المحادثات مع إيران، وأكد أن بلاده تلقت مقترحا بشأن الاتفاق النووي: "من الأفضل لهم أن يتصرفوا بسرعة، وإلا فسوف تحدث أشياء سيئة".

وبعد ذلك تحدث الرئيس عن وضع الرهائن في غزة وقال: "إنهم (الرهائن) في وضع سيئ، كل واحد منهم في مكان مختلف، وسوف نعرف قريبا ما إذا كنا سنتمكن من إطلاق سراحهم". وعندما سئل عما إذا كان رئيس الحكومة الإسرايلية بنيامين نتنياهو قادرا على التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن، قال: "لا أعرف، سنعرف قريبا جدا".

وفي وقت سابق، خلال مؤتمر في المدينة، أشار ترامب إلى القتال في القطاع: "نحن ننظر إلى غزة، الكثير من الناس هناك يعانون ويتضورون جوعاً، وسوف نعتني بالأمر".

