ترامب: "الكثير من الناس يعانون ويموتون من الجوع في غزة - سنعالج الأمر"

من المتوقع أن يختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، زيارته إلى الشرق الأوسط، بزيارة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وعند مغادرته البلاد، أشار إلى المحادثات مع إيران، وأكد أن بلاده تلقت مقترحا بشأن الاتفاق النووي: "من الأفضل لهم أن يتصرفوا بسرعة، وإلا فسوف تحدث أشياء سيئة".

وبعد ذلك تحدث الرئيس عن وضع الرهائن في غزة وقال: "إنهم (الرهائن) في وضع سيئ، كل واحد منهم في مكان مختلف، وسوف نعرف قريبا ما إذا كنا سنتمكن من إطلاق سراحهم". وعندما سئل عما إذا كان رئيس الحكومة الإسرايلية بنيامين نتنياهو قادرا على التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن، قال: "لا أعرف، سنعرف قريبا جدا".

وفي وقت سابق، خلال مؤتمر في المدينة، أشار ترامب إلى القتال في القطاع: "نحن ننظر إلى غزة، الكثير من الناس هناك يعانون ويتضورون جوعاً، وسوف نعتني بالأمر".

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قال نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لقد قدمنا أكثر من 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي دخلت غزة. ولولا اتفاقيات إبراهيم التي وُقّعت بفضل ترامب، لما دخلت هذه الكمية الضخمة من المساعدات غزة".

وأضاف: "أولاً، علينا إخراج الرهائن. نحتاج إلى الهدوء في غزة، وإلى سلطة غير حماس تحكم غزة. إذا استطعنا تقديم أفكار محددة حول هذا الموضوع، فسنكون سعداء بذلك دائمًا".

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، قال: "لقد سئموا من الوضع الراهن. وسواء كان لهم دور (في غزة) أم لا، فالأمر يعتمد على الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما فيما إذا قرروا التحرك، ولكن في نهاية المطاف، ينبغي للفلسطينيين وحدهم السيطرة على المكان (في غزة)".