تشكيل فريق خاص للكشف عن الأنفاق في الضفة الغربية خشية محاولات تقليد "أنفاق غزة"

كلفت الجهات المسؤولة في الجيش الإسرائيلي فريقا مهنيا بتقصي حقيقة وجود نفق بالقرب من مستوطنة بات حيفر قرب طولكرم على ما بلغ السكان عن سماعهم أصوات مشبوهة. ويشتمل الفريق المهني المكلف على أفراد الهندسة والاستخبارات والمهنيين المدنيين، ومهمتهم القيام بشكل دوري بإجراء تقييمات للوضع بناءً على معلومات استخباراتية ناشئة أو تقارير عن وجود أنفاق مشبوهة.

وفيما يتعلق بتلك الشكوى تحديدا تبين بعد فحص معمق أجرته وحدة يهلام المتخصصة في الأنفاق أن لا نفق قريب في الجوار، لكن وفقا لمعلومات "واينت" فقد قررت القيادة تشكيل فريق خاص لفحص الموضوع على نطاق واسع وبتعمق.

يشار إلى أنه قبل تشكيل الفريق ظهرت أدلة على وجود فتحات أنفاق وشبهات لوجود أنفاق في مناطق مختلفة بالضفة الغربية إضافة إلى وصول تقارير قبل أسابيع قليلة عن وجود فتحات أنفاق في جبل الخليل وفي منطقة شيلوه القريبة من رام الله لكن تبين بعد فحصها أنها ليست أنفاقاً، ولم يتم العثور على أي أنفاق هجومية حتى الآن.

وأوضح مصدر أمني أنه في الماضي تم التعامل مع حالات استخدمت فيها الأنفاق لإخفاء وتخزين الوسائل القتالية ولفت إلى "أننا ندرك جيدا أن المنظمات المسلحة تحاول تقليد أساليب القتال في غزة". وأضاف أن هذه المحاولات تشغل بال المسؤولين فعلا وعليه فإن العمليات الهجومية التي يتم شنها بوتيرة عالية خصوصا في مخيمات اللاجئين تهدف في الوقت نفسه إلى اعتقال المطلوبين وتمشيط المنطقة وضرب البنى التحتية في هذه المناطق فضلا عن جمع المعلومات الاستخبارية.

ويشير التقرير إلى أنه تم خلال عملية "بيت وحديقة" التي تركزت في مخيم جنين في صيف 2023 عثر الجيش الإسرائيلي على نفق امتد عشرات الأمتار وربط بين مسجد وشقة مخفية داخل المخيم. ومنذ ذلك الحين، تدخل القوات إلى مخيمات اللاجئين بشكل أسبوعي.