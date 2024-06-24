تقرير: إسرائيل مستعدة للتنازل عن آليات ضغط في غزة لصالح التوصل إلى اتفاق عشية الانتقال عسكريا إلى المرحلة الثالثة

استعرض تقرير في N12 الأربعاء، المواقع التي ما زالت ألوية الجيش الإسرائيلي تعمل فيها على امتداد قطاع غزة وهي 7 ألوية عسكرية. وتتقدم رفح هذه المواقع حيث يجري العمل على إجراء مسح وتحديد مواقع الأهداف التي تنشط فيها عناصر حماس والجهاد الإسلامي في المدينة الجنوبية التي لا طالما حذرت أطراف عديدة من اجتياحها بدءا بمصر التي تتشارك الحدود مع معبر رفح من جانب سيناء إضافة إلى محور صلاح الدين المعروف بمصطلح ممر فيلادلفيا.

وتجري في هذا المحور الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من جانب غزة، أعمال "تطهير" لا سيما أنه اللمنفذ إلى سيناء والعالم الخارجي وبالتالي فهو يعتبر "أنبوب الأكسجين".

وتشير التقديرات إلى أن العملية قد تكتمل في غضون أسبوعين تقريبًا، وهو ما سيمهد للانتقال إلى المرحلة الثاثة من القتال التي تم وصفها بأنها ستكون "قص العشب".

ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع ممر نيتساريم حيث تنتشر القوات كل بضعة كيلومترات على امتداده وبالتالي فهي تسيطر على حركة المرور من جنوب قطاع غزة إلى الشمال. وفي الوقت الحالي تنطلق منه عمليات لإحباط أي تحركات يقوم بها عناصر حماس بالقرب من الممر ومحيطه لكن السيطرة الإسرائيلية على ممر نيتساريم المأخوذ اسمه عن مستوطنة أقيمت في المكان فيما مضى، تشكل آلية مهمة للضغط على حماس، إذ عن طريقه فقط سيكون من الممكن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة في المستقبل.

IDF spokesperson

وتبدي إسرائيل استعدادا للتخلي عن بعض أدواتها العسكرية للسماح بالتوصل إلى اتفاق. ووفقا لبعض التقارير فإن إسرائيل مستعدة في المرحلة الأولى لسحب قواتها من ممر نيتساريم، وتتمسك بالسيطرة على محور فيلادلفيا. وفي مراحل متقدمة، قد يكون هناك انسحاب أوسع للقوات العسكرية، التي سيغادر معظمها القطاع.

ويؤكد الكاتب ما صرح به الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري حول ضرورة تسمية الجهة التي ستستلم مفاتيح الحكم في غزة عقب انتهاء الجيش الإسرائيلي من عملياته في القطاع. وبحسب ما جاء فإن البديل السلطوي في قطاع غزة هو أكثر ما يهدد يحيى السنوار هذه الأيام لما ينطوي على ذلك من مخاوف من فقدانه السيطرة المدنية والاقتصادية على غزة.

Ariel Hermoni/Defense ministry

وفي السياق، قال وزير الأمن يوآف غالانت لمستشار بايدن إن "المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون لها تأثير على كافة القطاعات وإسرائيل تستعد لكل الاحتمالات - العسكرية والسياسية".

وأكد غالانت التزامه التزامه بتغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية المتاخمة لغلاف غزة الذي كان مسرحا لهجوم غير مسبوق في 7 أكتوبر وسط تبادله الأفكار حول الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى وضع يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم شمالي القطاع.