لجنة تابعة للأمم المتحدة تقر: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

خلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال.

في تقريرٍ من 72 صفحة، قدمت اللجنة أمثلةً على أفعالٍ منسوبة لإسرائيل لإثبات ادعائها، مشيرةً، من بين أمورٍ أخرى، إلى نطاق عمليات القتل، ومنع المساعدات الإنسانية، وتهجير السكان، وتدمير عيادةٍ للخصوبة. وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية: "تُرتكب إبادةٌ جماعيةٌ في غزة. تقع مسؤولية هذه الجرائم المروعة على عاتق أعلى مستويات السلطات الإسرائيلية، التي شنّت حملةً إجراميةً دامت قرابة عامين بهدف تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة".

يستشهد التقرير بتصريحات قادة إسرائيليين وبأنماط سلوك قوات الجيش الإسرائيلي كأدلة على ما يصفونه بـ"نية القتل العمد".

التقرير قدم من قبل اللجنة، التي أُنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC). تترأس اللجنة نافانيثيم بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا، والتي شغلت منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالإبادة الجماعية في رواندا.

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، مدّعيةً أن "النتائج" الواردة فيه زائفة، ودعت إلى إلغاء اللجنة. "ثلاثة أفراد يعملون كمبعوثين لحماس، معروفين بمواقفهم المعادية للسامية علنًا، والذين أُدينت تصريحاتهم المروعة عن اليهود عالميًا، نشروا اليوم تقريرًا زائفًا آخر عن غزة يعتمد كليًا على أكاذيب حماس، التي غُسلت وكررها آخرون."

"لقد دحضت هذه الافتراءات تمامًا، بما في ذلك في دراسة أكاديمية مستقلة ومعمقة أجرتها BESA، والتي دحضت كل ادعاء زائف حول الإبادة الجماعية. وغني عن القول، أن المؤلفين الثلاثة لم يحاولوا التطرق إلى النتائج الواضحة للدراسة. وعلى النقيض تمامًا من الأكاذيب الواردة في التقرير، فإن حماس هي الطرف الذي حاول ارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل - قتل 1200 شخص، واغتصاب النساء، وحرق العائلات أحياءً، والإعلان صراحةً عن هدفه بقتل كل يهودي."