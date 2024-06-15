مقتل ثمانية جنود إسرائيليين في انفجار ناقلة جنود (نمار) بحي تل السلطان في رفح

الإعلان عن مقتل ثمانية جنود في انفجار ناقلة جنود (نمار) بحي تل السلطان في رفح

i24NEWS
i24NEWS
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وسام محمود
وسام محمودIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت عن مقتل ثمانية جنود إسرائيليين بينهم ضابط في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان في منطقة رفح .

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ووفقا للبيان الصادر وقع الحدث قرابة الساعة الخامسة فجرا وذلك :"بعد مداهمة ناجحة على حي تل السلطان في منطقة رفح والتي قتل خلالها 50 مسلح".

وتواجد بناقلة الجند من طراز "نمار" ضابط وسبعة جنود سافرت في قافلة عند مدخل الحي.ويتضح من التحقيقات الأولية-الجيش الإسرائيلي يقدر: أن الحديث لا يدور عن انفجار داخلي وإنما عبوة ناسفة تم زرعها أو إلصاقها بالمركبة العسكرية. 

المركبة العسكرية لم تكن الأولى بالقافلة- ما يزيد من الشكوك بأن الحديث يدور عن عبوة ناسفة تم تشغيلها عن بعد، أو من خلال مراقب.واستغرق وقتا كبيرا للوصول الى هناك لإنقاذهم بسبب ظروف المنطقة. وتقوم طائرات مسيرة عملياتية بتمشيط المنطقة، وحتى الآن لا توجد شبهات بإطلاق قذيفة مضادة للمدرعات على المركبة.

وأعلن عن اسم واحد من بين الجنود القتلى وهو وسيم محمود (23 عاما) من بيت جن، وهو نائب قائد فرقة بالوحدة الهندسية 601، والذي سقط بالقتال جنوب غزة. وذكر البيان أنه تم تبليغ عائلات الجنود عن النبأ وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقا.

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