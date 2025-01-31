التغطية متواصلة| إسرائيل تفرج غدا السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا بينهم 9 محكومين بالسجن المؤبد
أطلق حتى الآن، 10 إسرائيليين، و 5 تايلانديين (غير محسوبين ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل)، مقابل أكثر من 300 فلسطيني.
أكدت إسرائيل أنها تسلمت قائمة الرهائن، الذين يفترض أن تفرج عنهم حركة حماس غدا السبت، فيما كشف نادي الأسير الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي سيفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا.
يأتى ذلك، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، بعد 15 شهرا من الحرب، ونص الاتفاق على 3 مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولى 42 يوما، يطلق خلالها ما يقارب 33 إسرائيليا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرشين الأول من عام 2023.
لمتابعة التغطية السابقة السابقة انقر هنا
قيادي بحماس لـ أ ف ب: "إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح غدا بعد إتمام الدفعة 4 لتبادل الأسرى"
والدة إيميلي داماري تكشف: "تم احتجازها في منشآت الأونروا وحرمت من العلاج بعد إطلاق النار عليها مرتين"
هيئة الأسرى: "إسرائيل تُفرج عن 90 فلسطينياً السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار"
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنه من المقرر الإفراج عن 90 أسيراً في السجون الإسرائيلية، غدا السبت، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب، الجمعة، أنه "سيتم الإفراج عن 81 معتقلاً من ذوي الأحكام العالية، و9 أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد)".
وأفرجت إسرائيل، أمس الخميس، عن الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمت الدفعة، 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيراً بأحكام مختلفة، و30 طفلاً.
⭕ مسؤول إسرائيلي: نستعد لاحتمال أن يتم الإفراج في ساعة مبكرة من صباح غد السبت
إعلام سوري: إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا والمتهم بارتكاب جرائم أشعلت المظاهرات في 2011
الاتحاد الأوروبي : يجب إشراك كل المكونات السورية في الحكومة الجديدة
إسرائيل: المستشفيات تستعد لاستقبال الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم غدا السبت
أعلنت وزارة الصحة الأإسرائيلية، أن الطواقم الطبية في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ومستشفى شيبا في تل هشومير جاهزة لاستقبال الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم غدا: كيث سيجل، وعوفر كالديرون، وياردين بيباس. كما أن مستشفيات سوروكا في بئر السبع وبرزيلاي في عسقلان، الأقرب إلى حدود غزة، في حالة تأهب لتقديم الرعاية العاجلة إذا لزم الأمر. وذكّرت الوزارة بأن هذه "لحظات حساسة" بالنسبة للرهائن السابقين وعائلاتهم، داعية إلى احترام خصوصيتهم، "التي تعتبر ضرورية لانتقالهم من الأسر إلى الشفاء وإعادة التأهيل".
إعادة فتح معبر رفح غدا السبت بعد الإفراجات الجديدة
يعاد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر،غدا السبت، بعد المرحلة الرابعة من عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، بحسب مسؤول في حركة حماس ومصدر قريب من المحادثات نقلتهما وكالة فرانس برس. وسيسمح هذا الفتح الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بعد إطلاق سراح كافة الرهائن، بإجلاء الجرحى. تم، أمس الخميس، إطلاق سراح ثلاثة إسرائيليين، بينهم جندية ومدني، وخمسة تايلانديين.
ومن المتوقع أن يتم الإفراج غداً عن ثلاثة مدنيين مقابل 90 أسيراً فلسطينياً، بينهم تسعة يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد. وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 2000 أسير فلسطيني. ومن بين الرهائن الـ33 المتورطين، قيل إن ثمانية لقوا حتفهم، وفقا لإسرائيل.
الاتحاد الأوروبي: فريقنا سيقوم بمهام الإشراف والمراقبة في معبر رفح
مكتب إعلام الأسرى: "سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة"
تظاهرة مصرية أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين
تظاهر آلاف المصريين أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، الجمعة، استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية، للتعبير عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفق اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ودفعت أحزاب عشرات الحافلات إلى مناطق متفرقة في مصر، لنقل الراغبين في المشاركة في التظاهرات، إلى محافظة شمال سيناء، في أقصى شمال شرق البلاد، والتي يقع بها معبر رفح.
ورفع المتظاهرون شعارات منها "لا لتهجير الشعب الفلسطيني"، و"لا لتصفية القضية الفلسطينية"، إلى جانب أعلام مصر وفلسطين.
ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على اقتراح ترمب، بقوله إن "تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اقترح ترمب على مصر والأردن أن يستقبلا الفلسطينيين من قطاع غزة، بدعوى أن القطاع لم يعد صالحاً للعيش. ورفضت عمان الاقتراح أيضاً، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، مؤكداً رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين.
إسرائيل تشكو "تهريب أموال" إيرانية لحزب الله عبر مطار بيروت
قدَّمت إسرائيل شكوى إلى اللجنة المُشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تقودها الولايات المتحدة، تتهم فيها إيران بتمويل حزب الله، من خلال تهريب مبالغ كبيرة من الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، مهددة بقصف المطار
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تحدث نيابةً عن اللجنة، أن تل أبيب "اشتكت من أن دبلوماسيين إيرانيين، وغيرهم من الأشخاص، يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقداً إلى حزب الله لتمويل عملية إعادة بناء قدراته".
وقال المسؤول الأميركي، إن "اللجنة المُشرفة على وقف إطلاق النار، والتي لا تقوم بالتحكيم في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى الإسرائيلية إلى الحكومة اللبنانية".