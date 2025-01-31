التغطية متواصلة| إسرائيل تفرج غدا السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا بينهم 9 محكومين بالسجن المؤبد

أكدت إسرائيل أنها تسلمت قائمة الرهائن، الذين يفترض أن تفرج عنهم حركة حماس غدا السبت، فيما كشف نادي الأسير الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي سيفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا.

يأتى ذلك، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، بعد 15 شهرا من الحرب، ونص الاتفاق على 3 مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولى 42 يوما، يطلق خلالها ما يقارب 33 إسرائيليا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرشين الأول من عام 2023.

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