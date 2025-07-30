الوزير من حزب بن غفير يثير الجدل مجددا: "يجب تسمية المخطوفين 'أسرى' - ويجب التعامل معهم فقط في نهاية الحرب"

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أجرى وزير التراث، عميحاي إلياهو، مقابلةً صباح اليوم (الأربعاء) على إذاعة "كول هاي"، وقال إن "المهمة ليست "المخطوفين أولاً"، فهم أسرى وليسوا مختطفين. يجب التعامل معهم فقط في نهاية الحرب. الحكومة مرتبكة - تارة مساعدات إنسانية، وتارة مداهمات، وتارة احتلال. هناك نقص في الاستراتيجية".

في غضون ذلك، تحدث الممثل الكوميدي إسرائيل كاتورزا اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والأمن عن عودة المختطفين، قائلاً: "في ظل كل هذه الخلافات، يبقى أمرٌ واحدٌ لا جدال فيه: الجميع يريد عودة مختطفينا إلى ديارهم. كيف يُفترض بي أن أنظر في عيني ابني ذي العشر سنوات وأقول له إن هذا هو المكان الأكثر أمانًا للنشأة؟".

وقال كاتورزا "أعلم مدى تعقيد الأمر، من الواضح لي أن من يواجهوننا إرهابيون قتلة، ومن الواضح أنهم لا يريدون لحماس أن تحكم القطاع، لكن لا ينبغي أن يدفع هؤلاء المواطنون ثمن الفشل. عودة المختطفين نصر، وإن لم يكن نصرًا عسكريًا، بل نصرًا أخلاقيًا. لا حياة بدون عودتهم إلى ديارهم. أسأل أصحاب القرار، هل كنتم ستتخذون القرارات نفسها لو كان ابنكم في غزة الآن؟" قال كاتورزا.

في الأسبوع الماضي، أثار إلياهو ضجةً بعد أن قال خلال مقابلة مع إذاعة "كول بيراما" إن "الحكومة تسارع لإبادة غزة، والحمد لله أننا نقضي على هذا الشر. ستكون غزة بأكملها يهودية". وأضاف: "لا داعي للقلق بشأن الجوع في قطاع غزة. لقد جننا جنوننا".

ولم تتأخر ردود الفعل، حيث قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، إن "التصريحات المنسوبة للوزير إلياهو بأن الحكومة الإسرائيلية "تسارع نحو تدمير غزة"، وأننا "لا داعي للقلق بشأن الجوع في قطاع غزة"، لا تعكس سياسة رئيس الحكومة نتنياهو وحكومته. بل العكس تمامًا هو الصحيح".