جرف جزء من الرصيف الأمريكي في أشدود وإعادته بسلام

تم اليوم (السبت) جرف جزء من الرصيف الأمريكي الجديد في أشدود إلى شاطئ البحر بسبب الأمواج القوية، إلا أن البحرية الإسرائيلية تمكنت من إنقاذ الجزء المنجرف وإعادته بسلام دون وقوع أي ضحايا.

يأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي بلغت تكلفته 320 مليون دولار، والذي يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. لكن المساعدات لم تصل بسلاسة إلى وجهتها؛ فقد شهد هذا الأسبوع هجمات متكررة من سكان غزة على شاحنات المساعدات، مما أدى إلى نهب معظم الشحنات قبل وصولها إلى مستودعات المنظمات الدولية.

وقال أحد سكان قطاع غزة لـ N12: "هناك الكثير من سرقة المساعدات. لم تعد حماس فقط من تستولي عليها. لا يوجد من يؤمنها، وفي النهاية لا يصل إلينا شيء." وأشار إلى أن الوضع في غزة أصبح فوضويًا بعد انسحاب إسرائيل من أجزاء كبيرة من القطاع.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة لرويترز أنهم بحاجة للتأكد من وجود الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة قبل المضي قدمًا في توزيع المساعدات. وأفادت رويترز أن نحو ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية المنقولة من الرصيف الجديد قد نهبت في طريقها إلى مستودع الأمم المتحدة في غزة.

تحديات توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

يشهد توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحديات كبيرة، إذ تتعرض شاحنات المساعدات لهجمات ونهب متكرر، مما يعيق وصولها إلى مستودعات المنظمات الدولية ويجعل عملية التوزيع أكثر تعقيدًا وفوضوية.