حماس ترد: "ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن صفقة إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار"

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم (الأحد)، أن اثنين من كبار مسؤولي حماس قالا إن المنظمة تنتظر ردا من إسرائيل على الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تقترحه.

وقال أحد المسؤولين الكبيرين في حماس لرويترز الذي طلب عدم الكشف عن هويته "تركنا ردنا في أيدي الوسطاء وننتظر سماع رد الاحتلال".

وقال مسؤول فلسطيني كبير آخر، مطلع على المفاوضات، إن إسرائيل تجري محادثات متقدمة مع القطريين، وصرح المسؤول لرويترز شرط عدم الكشف عن هويته "ناقشوا معهم رد حماس ووعدوا بمنحهم الرد الإسرائيلي خلال أيام"،

ويشار الى أنه من المتوقع أن يجري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم تقييماً للوضع فيما يتعلق بالخطوات التالية في الصفقة. وقال نتنياهو إن المفاوضات ستستمر هذا الأسبوع، لكنه لم يذكر جدولا زمنيا مفصلا.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء بالأمس أن حماس أعطت موافقة مبدئية على الصفقة التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي تم فيها إلغاء المطلب الرئيسي بإنهاء كامل للحرب، وفقًا لمسؤول كبير في حماس ومسؤول مصري كبير

وقال المسؤولان إن الاتفاق الأمريكي سيتضمن مبدئيا وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يؤدي إلى إطلاق سراح عدد من المختطفين، بينهم نساء وجرحى بالغون، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الأمنيين خلال الـ 42 يوما. سينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان، مما يسمح بعودة سكان غزة إلى منازلهم في شمال غزة.