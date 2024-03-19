نتنياهو: الأمريكيون طلبوا منا عدم التحرك في رفح لكن ليس هناك خيار آخر"

"نحن نعمل على معبر حدودي جديد في المثلث الحدودي في كرم أبو سالم الذي سيحل محل معبر رفح وستكون لإسرائيل السيطرة عليه. سنحتاج أيضًا إلى السيطرة على محور فيلادلفيا"

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الرهائن، 22 يناير، 2024.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الرهائن، 22 يناير، 2024.Spokesperson of the Prime Minister

قال رئيس الوزراء نتنياهو في مناقشة سرية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست: "الأمريكيون طلبوا منا عدم التحرك في رفح، ولكن ليس هناك خيار آخر. نحن بحاجة للسيطرة على محور فيلادلفيا".

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وتابع نتنياهو بنفس الصدد: "نحن نعمل على معبر حدودي جديد في المثلث الحدودي في كرم أبو سالم الذي سيحل محل معبر رفح وستكون لإسرائيل السيطرة عليه. سنحتاج أيضًا إلى السيطرة على محور فيلادلفيا. وفي الضفة الغربية أيضا طلبت من الجيش أن يضع خطة لتشديد أنظمة عند الحواجز".

وفيما يتعلق بإدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة قال نتنياهو: "إن طموح القيادة الفلسطينية الذي لا تنازل عنه هو القضاء على الصهيونية. كما أن الهجمات الأميركية تستهدفني بشكل خاص لأنني أمنع قيام الدولة الفلسطينية".

تأثرت العلاقات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سلبا في الفترة الأخيرة وفق تقارير إعلامية على خلفية إدارة الأخير للصراع في غزة حيث يبدي موقفا متصلبا تجاه محاولات إبرام صفقة يرى أنها لن تخرج إلى حيز التنفيذ بثمن التراجع عن أمن إسرائيل لا سيما أن حماس رفعت من سقف مطالبها من خلال التمسك بشرط إنهاء الحرب من أجل البدء في مفاوضات.

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يشار أيضا إلى حساسية الموقف مع الجانب المصري فيما يخص السيطرة على محور فيلادفيا حيث جر سجالا كان آخره تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محذرا إسرائيل من الإقدام على عملية في رفح، وذلك ردا على تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت حيث توعد الأخير مسلحي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر بالوصول إليهم في كل مكان في غزة وفي أي مكان في الشرق الأوسط. 

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