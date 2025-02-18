"حسام أبو صفية ضمن قائمة المفرج عنهم "|| البنود السرية بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

نشر أول :مع اقتراب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، كشف محلل الشؤون القضائية في قناة i24NEWS العبرية ابيشاي غرينسايج التفاصيل السرية في الصفقة. ووفقا له فإنه من بين 1000 من الغزيين التي التزمت إسرائيل بالإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى هناك 500 تحددهم إسرائيل و500 آخرين تحددهم حماس.

من بين المفرج عنهم هناك : مطلقي قذائف خلال جولات قتال سابقة، حافري الأنفاق وموظفين من إدارة حماس ونشطاء آخرين. ووفقا للاتفاق من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن نساء وإطفال اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، بينهم امرأة شاركت باحتجاز مختطفين إسرائيليين وسيفرج عن مدير مستشفى من غزة (حسام أبو صفية- مدير مستشفى كمال عدوان).

وردوا في إسرائيل على كشف i24NEWS:" أن حماس بالفعل تختار الـ500 من الغزيين الذين سيفرج عنهم، لكنها تختارهم من خلال قائمة تسلمها إسرائيل لها وجرى فحصها من قبلنا ".