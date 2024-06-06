أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على بلدة حرفيش يوم الأربعاء. كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، و8 بجروح تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى من الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب إلى 25 قتيلاً، غالبيتهم من الجنود، 5 منهم قتلوا خلال شهر أيار/مايو الماضي.

يأتي ذلك في وقت تواصل تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفذته الطائرات الحربية. وفي المقابل، استهدف حزب الله بلدات ومواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية والجليل الأعلى والغربي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجراح متفاوتة في غارة على معمل لإنتاج مواد تنظيف في بلدة وادي جيلو، و7 جرحى في غارة استهدفت بيت ياحون. كما طالت الغارات أطراف بلدة عدشيت.

من جانبه، نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالطائرات المسيرة والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في جنوب لبنان.