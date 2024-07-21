كان يمكن اعتراض المسيرة على مدار 50 دقيقة،الانتباه تحول إلى هدف آخر| تفاصيل جديدة عن انفجار المسيرة

انفجرت طائرة مسيرة في تل أبيب ليل الخميس والجمعة، مما أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة عشرة آخرين. ونفذت عملية الإطلاق جماعة الحوثي من اليمن - وبعد ساعات قليلة، أطلقوا تهديدًا بموجبها "يافا المحتلة ليست آمنة وهي جزء من بنك أهدافنا." اليوم (الأحد)، علمت I2NEWS بتفاصيل جديدة حول الساعات التي سبقت الحدث.

من بين أمور أخرى، يتضح أن مسار رحلة المسيرة بدأ ليلة الخميس بعد أن حلقت عبر البحر الأحمر شمالًا، ثم اجتازت مصر، بعدها انكسرت شرقًا قبالة سواحل تل أبيب. وكانت خمسون دقيقة كاملة من الممكن خلالها اعتراض المسيرة، لكن بسبب خطأ بشري لمراقبة الطيران، تحول الانتباه تجاه صاروخ كروز كان يتجه شرقا.

يشار إلى أن الليلة الماضية، بعد يوم من سقوط المسيرة، هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس أهدافا تستخدمها قوات الحوثيين، في منطقة ميناء الحديدة في اليمن، ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وأطلق على العملية اسم "اليد الممدودة"، ومرت المقاتلات من أجواء ايلات قبل تنفيذ هجومها.

وسيستغرق للحوثيين أسابيع لإستئناف نشاط الميناء، وصرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالات :"النيران التي تشتعل الآن في اليمن يتم مشاهدتها في كل أنحاء الشرق الاوسط. هذه هي المرة الأولى التي يتم بها إلمساس بمواطن إسرائيلي لقد ضربناهم- سنبذل أقصى جهودنا لفعل كل ما هو مطلوب، دم مواطني إسرائيل لن يذهب هدرا" وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "الميناء المستهدف ليس بريئا، الحوثيون جزء لا يتجزأ من محور الشر الإيراني"

في غضون ذلك، أفادت التقارير أنه تم إبلاغ الأمريكيين قبل الهجوم، وأنه منذ الهجوم تضاعف التأهب. ويشار الى أن مصدرا إسرائيليا قال لقناة الحدث السعودية إن "إسرائيل تحقق فيما إذا كان هدف الطائرة المسيرة التي أطلقها الحوثيون هو السفارة الأمريكية في تل أبيب".