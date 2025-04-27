"تركيا :حماس ستقبل حل الدولتين"|| ومصدر: لا تقارب بين إسرائيل وحماس بالمفاوضات

نقل مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS العبرية عميخاي شتاين، عن مصدر إسرائيلي صرح بعد زيارة رئيس الموساد إلى قطر، إنه إذا بقيت مواقف إسرائيل وحماس على ما هي عليه الآن، فهي مواقف لا يمكن أن تغلق الفجوات بينهما للتوصل إلى صفقة.

وأضاف المصدر نفسه: الأمر ليس أنه لا توجد فرصة أن تتغير المواقف على ضوء الواقع، بل هناك فرصة حتى لحدوث ذلك، ولكن في الوقت الحالي نحن نتحدث عن فجوات كبيرة للغاية".

وعلى صعيد متصل تسعى قطر وتركيا بالتعاون مع حماس، للتوصل الى صفقة شاملة استعدادا لزيارة ترامب الى الشرق الأوسط، مع استغلال رغبته بالتوصل الى هدوء في المنطقة.

واجتمعت اليوم الأحد بعثة لحماس مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، بعد عودتها من القاهرة، وبعد اجتماع في تركيا في 19 من الشهر الحالي.

وصرح وزير الخارجية التركي اليوم هاكان فيدان وفقا للميادين :"أن حماس ستقبل أي اتفاق يكون فيه واردا فيه حل الدولتين".

واعتبر فيدان، أنّ "المحادثات مع حماس، أظهرت أنها ستكون أكثر انفتاحاً على اتفاق يتجاوز وقف النار، ويهدف إلى حل دائم للصراع مع إسرائيل".

وصرح فيدان خلال لقائه بنظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "حماس ستقبل أي اتفاق يكون وارداً فيه حل الدولتين". وأشار إلى أنّ "حماس وافقت على وقف إطلاق النار في غزة، لكن إسرائيل تتعنت وترفض".