تقرير: زيارة سرية إلى قطر لوفد إسرائيلي للتباحث في تفاصيل الصفقة المرتقبة

تم الكشف صباح اليوم الخميس في موقع إيلاف السعودي عن زيارة قام بها الوفد الإسرائيلي سرا إلى قطر لبحث الخلافات المتعلقة ببنود المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة لاستعادة الرهائن. وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن المناقشات اتسمت بروح إيجابية وأفيد أن الالتزام بالسرية مهم للغاية حتى يمكن التوصل إلى تفاهمات.

ودار النقاش حول النقاط الخلافية ومن بينها عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم إطلاق سراحهم والمختطفين الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأكدت تقارير أخرى الخميس، بأن مسؤولين في إدارة بايدن أعربوا عن شكوكهم بشكل متزايد من قدرة إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في ظل الإطار الحالي، وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المفاوضات.

كما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أنه بحسب تقديرات المفاوضين ومسؤولي المخابرات الأمريكية فإن عدد المختطفين الأحياء في قطاع غزة يبلغ نحو 50 مختطفاً أي أن العدد يقل عن التوقعات المعمول بها.

Avshalom Sassoni/Flash90

ويضيف التقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية أن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل رسالة مفادها أن قطر تسير نحو فرض عقوبات على حماس، إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات. وقد التقى رئيس وزراء قطر، محمد آل ثاني، بكبار مسؤولي حماس من أجل المضي قدماً في المفاوضات. وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن تفاؤلهم بشأن إمكانية استئناف المفاوضات "قريبا" - إذا نجحت قطر في الضغط على حماس.

وعقب مقر أهالي عودة المختطفين على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عدد المختطفين الأحياء بالقول: "دولة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين الذين تم التخلي عنهم. وهذا الواجب المقدس لا يفرق بين إعادة المختطفين أحياء لإعادة تأهيلهم والقتلى لدفنهم. ويجب على المجتمع الدولي التحرك لإعادة جميع المختطفين ودعم صفقة نتنياهو. ويجب على الحكومة أن تبادر إلى التوصل إلى اتفاق شامل من أجل عودتهم على الفور. الوقت ينفذ".