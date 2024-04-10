وزير الأمن الإسرائيلي جالانت يعلن عن مبادرات إنسانية لمساعدة المدنيين في غزة

في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على التزام إسرائيل بالتمييز بين المدنيين ومنظمة حماس التي وصفها بـ "الإرهابية" في الصراع الدائر في غزة.

وقال غالانت: "دعوني أوضح الأمر تماماً – نحن لا نقاتل المدنيين، بل نحارب منظمة حماس الإرهابية"، مسلطاً الضوء على استخدام حماس للسكان المدنيين كغطاء لعملياتها.

كشف غالانت عن خمسة إنجازات رئيسية في الحملة الإنسانية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الناس في غزة:

-الموافقة على ميناء أشدود: تهدف هذه المبادرة إلى زيادة دخول البضائع إلى غزة مع تبسيط عمليات التفتيش الأمنية.

- الموافقة على المعبر الشمالي الجديد: إنشاء معبر جديد سيوفر طريقا مباشرا لوصول المساعدات إلى شمال غزة، مما يخفف الضغط على نقاط الدخول القائمة.

IDF Spokesperson

- تعزيز المساعدات عبر الأردن: سيؤدي التعاون مع القوات المسلحة الأردنية إلى تسهيل إيصال المساعدات عبر طريقين يبلغ مجموعهما 150 شاحنة، مما يمهد الطريق لمراكز توزيع المساعدات المستقبلية.

- إنشاء خلية التنسيق وفض الاشتباك: تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتنفيذ الدروس المستفادة والتعامل مع شركاء جدد لتسهيل إيصال المساعدات.

- المشاريع الكبرى: التعاون مع الولايات المتحدة في العمليات اللوجستية المشتركة (JLOTS)، ومشاريع البنية التحتية التي يقودها COGAT (منسق الأنشطة الحكومية في المناطق)، والمشاركة مع منظمات الإغاثة الجديدة.

وأكد جالانت أن "هذه الإنجازات ستؤثر بشكل كبير على تدفق المساعدات بهدف إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية"، مسلطًا الضوء على خطة زيادة توصيل المساعدات إلى 500 شاحنة يوميًا.

وشدد على أهمية تبسيط عمليات التفتيش الأمني وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

كما تناول جالانت التهديدات الإقليمية قائلاً: "خلال هذه الحرب نتعرض للهجوم من أكثر من جبهة". وأكد استعداد إسرائيل للرد السريع والحاسم على أي هجمات على أراضيها.

Abed Rahim Khatib/Flash90

واعترافًا بدعم الولايات المتحدة، أكد غالانت على المستوى العالي للتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة عبر الإدارات والمؤسسات الأمنية.

"نحن نقدر دعم الولايات المتحدة منذ بداية الحرب. مستوى التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة مرتفع للغاية، بين الإدارات والمؤسسات الأمنية. أنا على اتصال وثيق مع جميع المستويات الثلاثة - مع البيت الأبيض والبنتاغون والجيش الأمريكي”.