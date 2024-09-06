نشر أول: من خلف تغيير شكل تنبيهات الجبهة الداخلية- انهيار النظام بالسابع من أكتوبر

أدى الكم الهائل من الإنذارات في السابع من أكتوبر إلى انهيار نظام التحذير على شاشة التلفزيون. بعض الشاشات لم تشاهد التنبيهات وأخرى لم تعرضها كلها - وهناك شاشات علق عليها النظام. نجت من الموجة الأولى في الساعة 06:29، لكن النظام انهار تمامًا في الساعة 11:00.

استعدادًا لمعركة في الشمال واحتمال وقوع هجوم إقليمي - تقرر تغيير تصميم التنبيهات بحيث يمكن أن تحتوي على تنبيهات أكثر بنسبة 150% على الشاشة، من 90 منطقة في الدقيقة - إلى 270-290 تنبيهًا في الدقيقة في النظام الجديد.

أنتج فرع الإنذار التابع لقيادة الجبهة الداخلية، بالتعاون مع مبرمجين من وحدة النخبة 81، نظامًا جديدًا يمكنه الرد على احتمال وقوع هجمات مختلفة في نفس الوقت: إنذار لإطلاق الصواريخ، وطائرات بدون طيار، وتسلل المسلحين في نفس الوقت(سوف تظهر الواحدة تحت الأخرى في نفس الشريط).

أما بالنسبة للون، فقد أصبح اللون البرتقالي المرتبط بالتنبيه باللونين الأسود والأبيض لتسهيل الأمر على ضعاف البصر. وفي المستقبل، يعتزمون إضافة تنبيهات مستهدفة في أعلى وأسفل الشاشة أيضًا.

صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "التحذير على شاشة التلفزيون هو وسيلة مكملة لنظام الإنذار لقيادة الجبهة الداخلية، والذي يتضمن تدابير مختلفة بما في ذلك برنامج قيادة الجبهة الداخلية، ونظام الصافرات، وبوابة الطوارئ، والتحذير في الراديو وتلغرام وغيرها. "