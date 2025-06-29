الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في بيت حانون شمال قطاع غزة

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الاجتياح العاشر منذ بدء الحرب، يستهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط غارات متتالية وعمليات برّية مركزة، ضمن تصعيد يُوصف بالأعنف منذ أشهر، وبيانات من الجيش الإسرائيلي تُشير إلى أن العملية تهدف إلى إزالة خطر دام أكثر من خمسة وعشرين عامًا مثّلته بيت حانون.

عملية عسكرية إسرائيلية جديدة، تُعيد فتح أسئلة استراتيجية والأهداف التي تقف خلفها، وتثير تساؤلات حول جدوى العمليات المتكررة التي تبدو أنها لا تحقق الضربة القاضية التي تعِد بها إسرائيل منذ أشهر، واخرى تُشير إلى أن العملية تهدف للوصول إلى آخر قيادات حركة حماس في شمال القطاع، أبرزهم عز الدين حداد قائد لواء غزة.

مصادر في الجيش الإسرائيلي، تقول إن العملية الحالية تستهدف مواقع ومبانٍ استراتيجية تُهدّد مدينة سديروت والبلدات القريبة من السياج، واصفين العملية بالخطوة الضرورية لكنها متأخرة جدًا، إذ أن المرحلة الحالية قد تشمل عمليات مكثّفة تستهدف ما تبقى من مراكز ثقل للفصائل الفلسطينية داخل المناطق المكتظة.

صحيفة معاريف ونقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أفادت أن توقيت العملية يُشير ربما إلى قرب انتهاء الحرب، إذ يبدو أن الهدف الآن هو إنهاء العملية العسكرية مع تقليص قدرات حماس على إطلاق الصواريخ والهجوم بشكل ملحوظ في أكثر مناطق قطاع غزة حساسية.

عملية بيت حانون، تتزامن مع تحذيرات مباشرة وجهها الجيش لسكان مدينة غزة وجباليا، في رسالة واضحة أن العمليات ستمتد نحو العمق والداخل، وسط غارات وصفت بالجنونية تركّزت على مناطق لم تُستهدف من قبل، وانتشال العشرات من الضحايا والإصابات بين صفوف الفلسطينيين.

تحليلات عسكرية عدة، تقول إن العملية ليست مجرد قصف هنا وهناك، بل محاولة لتشكيل واقع ميداني جديد قبل أي إطار تفاوضي قادم، فبينما تخوض إسرائيل معركة إعادة بناء قدرات الردع، تبرز بيت حانون كنموذج مصغّر لكيفية إدارة ساحات الصراع المستقبلي.