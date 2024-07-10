الجيش الإسرائيلي يوزع منشورات تدعو جميع سكان مدينة غزة إخلاء المدينة نحو الجنوب

وزع الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأربعاء)، منشورات تدعو جميع سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم باتجاه جنوب دير البلح: "لجميع سكان مدينة غزة، توجد ممرات آمنة تسمح لكم بالانتقال بسرعة ودون تفتيش من مدينة غزة - إلى الملاجئ في دير البلح. وستبقى مدينة غزة منطقة قتال خطيرة."

وعلى صعيد متصل صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمام الهيئة العامة في الكنيست : "إن الشرعية الدولية التي تطالب بشروط إنسانية هي شرط أساسي لتمكين نشاط الجيش. ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليها من أجل منع حدوث أزمة إنسانية في غزة".

كما أفاد تقرير أمريكي اليوم أنه سيتم إعادة تثبيت الرصيف البحري الأمريكي اليوم على شواطئ غزة لعدة أيام وبعدها سيتم تفكيكه بشكل نهائي.