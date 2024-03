التغطية متواصلة : مسؤول إسرائيلي كبير: مطالب حماس "سخيفة" والسنوار لا يبحث عن اتفاق هدنة

الشرطة الأردنية تعتقل العشرات من المتظاهرين الذين حاولوا السير نحو السفارة الإسرائيلية

قال شهود وسكان إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتدت بالضرب واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السير نحو السفارة الإسرائيلية شديدة الحراسة في العاصمة عمان.

وتجمع أكثر من ألفي متظاهر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات التي شابتها اشتباكات، بعد أن صدت الشرطة المدججة بالهراوات مئات الحشود الغاضبة التي كانت تسعى لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

وكانت السفارة الإسرائيلية، حيث يتجمع المتظاهرون يوميا، منذ فترة طويلة نقطة اشتعال للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وردد العديد من المتظاهرين شعارات مؤيدة لحركة حماس الفلسطينية.

https://twitter.com/i/web/status/1772773394267701689