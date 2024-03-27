التغطية متواصلة : مسؤول إسرائيلي كبير: مطالب حماس "سخيفة" والسنوار لا يبحث عن اتفاق هدنة

قال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على المفاوضات بشأن هدنة واتفاق إطلاق سراح الرهائن في الدوحة الليلة إن رد حماس على العرض المطروح على الطاولة كان "سخيفًا ولم يترك مجالًا للشك" في أن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار لا يريد المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من الاثنين، قالت حماس إنها أبلغت الوسطاء بأنها ملتزمة بموقفها الأصلي، والذي يتضمن إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وعودة سكان غزة النازحين إلى الجزء الشمالي من القطاع. قبل مفاوضات الرهائن مقابل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

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