بعد لقاء أهالي بئيري واعترافه أمامهم بالفشل في السابع من أكتوبر: رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يعين العميد باراك حيرم قائدا لفرقة غزة

قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم (الثلاثاء) تعيين العميد باراك حيرم في منصب قائد فرقة غزة كما تم الاتفاق عليه. ومن المنتظر أن ينهي العميد حيرم مهامه كقائد للفرقة 99 خلال الأيام المقبلة، ليحدد بعدها موعدا لبدء مهامه كقائد لفرقة غزة.

التقى حيرم لأول مرة اليوم مع العائلات الثكلي للرهائن الذين فقدوا حياتهم في منزل بيسي كوهين بكيبوتس بئيري خلال هجوم السابع من أكتوبر المباغت. واعترف خلال اللقاء بالفشل العسكري الذي حدث في الكيبوتس، واستمع إلى الكلمات الصعبة التي قالها أفراد الأسرة عن سلوكه وإدارته في السابع من أكتوبر.

الاجتماع، الذي استمر حوالي ساعتين وكان معقدًا ومشحونًا للغاية، أعطى مساحة لجميع المشاركين ليقولوا الأشياء الصعبة في داخلهم، لطرح الأسئلة وكذلك انتقاد سلوك حيرم في السابع من أكتوبر وما بعده - في المقابلات في وسائل الإعلام.