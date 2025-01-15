بالتفصيل: إليكم الجدول الزمني لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

فيما يتعلق بتفاصيل الصفقة، التي ستعيد 33 مختطفاً ومختطفة من إسرائيل، إلى ديارهم من قطاع غزة، في المرحلة الأولى التي تستغرق 42 يوماً.

ومن بين المفرج عنهم: جنديات، عسكريون جرحى ومدنيون تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما، معظمهم على قيد الحياة. في اليوم الأول من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين. وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سراح أربعة مختطفين. وفي ذات اليوم السابع - أي بعد إطلاق سراح المختطفين السبعة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من قطاع غزة، وسيُسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم. ثم سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين إضافيين كل أسبوع. على أن يتم إطلاق سراح المختطفين الأحياء قبل الموتى. ومن المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على محور "نتساريم"، الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن نظيره الشمالي، ويفكك قواعده التي أقامها على طول المحور. وفي الأسبوع السادس، سيتم الافراج عن إفرا منغيستو وهشام السيد، وهما مدنيان إسرائيليان محتجزان في قطاع غزة منذ نحو عقد.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن حتى 1650 سجين أمني فلسطيني من سجونها. ولن يتم إطلاق سراح "عناصر نخبة كتائب القسام" الذين شاركوا في الهجوم المباغت في السبت الأسود- 7 أكتوبر في الصفقة. وسيتم إعادة السجناء الأمنيين الفلسطينيين من قطاع غزة الى القطاع. كما سيتم ترحيل السجناء المُدانين بالقتل من الضفة الغربية إلى الخارج، وإطلاق سراح السجناء الأمنيين من الضفة الغربية الذين لم تتم إدانتهم بارتكاب جرائم قتل إلى منازلهم في الضفة. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح إسرائيل بدخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كل يوم. وستغادر أغلب القوات الإسرائيلية محور فيلادلفيا، مع بداية تنفيذ الصفقة، بما في ذلك معبر رفح، وستغادر قوات إضافية المحور حتى استكمال المرحلة الأولى من الصفقة.

وفي الوقت نفسه، وابتداء من اليوم الـ 16 من الهدنة، ستنطلق جولة أخرى من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، والتي ستتضمن إطلاق سراح بقية المختطفين من الشباب والعسكريين والمدنيين المتبقين.