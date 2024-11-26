تغطية متواصلة|| اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة صباحا
تقرير لبناني: من المتوقع إعلان وقف إطلاق النار عند الساعة 10:00 مساءً، وسيجتمع الكابينيت للمصادقة على الاتفاق • 20 هدفًا في 120 ثانية: هاجم الجيش الإسرائيلي في بيروت
اليوم الـ 417 من الحرب: سقوط الرقيب تامر عثمان في قطاع غزة. وفي لبنان، يُقال إنه من المنتظر الإعلان عن وقف إطلاق النار الليلة (الثلاثاء) عند الساعة العاشرة مساء، على أن يجتمع الكابينيت الليلة للموافقة على الاتفاق، وتجتمع الحكومة اللبنانية صباح الغد. ونفذ سلاح الجو خلال النهار نحو 180 هجوماً في مختلف أنحاء لبنان.
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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء مباني في الضاحية الجنوبية
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، اللفتنانت كولونيل أفيحاي أدرعي، على حسابه على شبكة X، تحذيرًا بإخلاء العديد من المباني في الضاحية ببيروت، وقال أدرعي: "سيتحرك الجيش الإسرائيلي قريبًا ضد البنى التحتية لحزب الله الموجودة في منطقتكم".
بايدن: الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة صباحا والهدف أن يكون اتفاقا دائما
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته إن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة صباحا. والهدف من هذا هو أن يكون اتفاقاً دائماً، حيث لن يكون حزب الله قادراً بعد الآن على تهديد أمن إسرائيل. وخلال الستين يوما المقبلة، سيسيطر الجيش اللبناني على أراضيه من جديد، وسيتمكن المواطنون من الجانبين من العودة إلى مجتمعاتهم". وأضاف أن "فرنسا والشركاء الأخرين ستتكفل بتنفيذ الاتفاق".
الكابينيت يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي سيبدأ عند الساعة الرابعة فجرا
تفاصيل الاتفاق: سينسحب الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوما، ولن يتمكن سوى الجيش اللبناني من حمل السلاح في جنوب البلاد
بحسب تفاصيل وقف إطلاق النار، لن يقوم كل من إسرائيل وحزب الله بأي عمل عسكري هجومي ضد بعضهما البعض. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيع وتوريد وإنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة حكومته.
كما ستكون القوى الأمنية والجيش اللبناني هي الجهات المسلحة الوحيدة التي سيسمح لها بحمل السلاح أو استخدام قواتها في جنوب لبنان، والتي ستنشر قواتها العسكرية على طول الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد جنوب لبنان. البلاد. وبموجب بند آخر في الاتفاق، ستنسحب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الذي يفصلها عن لبنان، خلال 60 يوما.
الجيش: صافرات الإنذار في الشمال والكرمل بعد إطلاق نار من لبنان
أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أجهزة الإنذار في منطقة الخضيرة والكرمل والمروج والجليل الغربي قد تم تفعيلها بعد إطلاق الصواريخ من لبنان.
يبدوا أن إنتقدات من داحل الحكومة والمعارضة بشأن اتفاق وقف أطلاق النار بسبب عدم الحصول على ضمانات
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل قليل مع رؤساء السلطات في الشمال، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، نقلاً عن مصادر خاصة، أنه "من المنتظر أن يصل وفد أمني مصري إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة، للقاء مسؤولين إسرائيليين كبار يتناولون موضوع صفقة إطلاق المختطفين." كما أفادت التقارير أن هذه المحادثات ستتناول مقترحات لإدارة القطاع بعد الحرب
علق رؤساء السلطات في شمال إسرائيل على كلام نتنياهو وقالوا لـi24NEWS: "في صيغة هذا الاتفاق، لن نعيد السكان إلى منازلهم. هذه ليست الخطة التي توقعناها - لقد وعدونا بشيء آخر، ولم يوفوا به"
قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية لبيروت 20 مرة في دقيقتين، بعد ظهر الثلاثاء، مما يمثل واحدة من أكثر حملات القصف كثافة بالقرب من العاصمة اللبنانية، منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهرين.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 9 أهداف لإدارة وتخزين أموال حزب الله في جميع أنحاء لبنان
هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية تسعة أهداف لإدارة وتخزين أموال حزب الله في بيروت وصيدا وصور والبقاع اللبناني. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مخازن الأموال وفروع جمعية القرض الحسن. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه "تم الهجوم على فرع الصرافة "الإنصاف" الذي كان ينقل الأموال إلى حزب الله ويساعد في تمويل أنشطته العسكرية".
مظاهرة قبالة مبنى وزارة الأمن الإسرائيلية احتجاجا على اتفاق وقف الحرب مع لبنان
الجيش الإسرائيلي عن القصف على منطقة نهاريا: 15 صاروخا عبرت من لبنان وانفجرت في مناطق مفتوحة
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد 15 صاروخًا عبرت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة، بعد إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا والجليل الغربي بين الساعة 19:46-19:45.
سمح بالنشر: مقتل الرقيب تامر عثمان 21 عاما من كفر ياسيف، مقاتل في كتيبة نحشون التابعة للواء كفير، في معركة شمال قطاع غزة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التحذير من تسلل طائرة معادية في الجليل الغربي والجليل الأعلى والخليج والجليل الأوسط - تم إطلاق صواريخ اعتراضية على عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي اجتازت من لبنان، وتم رصد سقوط طائرات والحادث انتهى
تقرير سوري: منظومة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ إسرائيلية في سماء حمص
أغار الطيران الحربي التابع لسلاح الجو على مقرات لحزب الله ومستودعات أسلحة في منطقتي الناقورة ويعطر في جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تم الهجوم على مبنى عسكري مسؤول، من بين أمور أخرى، عن إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. كما تم الهجوم على نحو 20 منصة إطلاق، من بينها منصات إطلاق أطلقت باتجاه منطقة الخليج والجليل الغربي في وقت سابق
مظاهرة قبالة مبنى وزارة الأمن الإسرائيلية احتجاجا على اتفاق وقف الحرب مع لبنان
الهجمات الإسرائيلية في بيروت: هاجم الجيش الإسرائيلي مرة أخرى مؤسسة القرض الحسن - بنك حزب الله، مما أسفر عن مقتل 7 وهروب المئات من قلب بيروت، واشتعلت النيران في شقة بعد هجوم مستهدف.