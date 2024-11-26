تفاصيل الاتفاق: سينسحب الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوما، ولن يتمكن سوى الجيش اللبناني من حمل السلاح في جنوب البلاد

بحسب تفاصيل وقف إطلاق النار، لن يقوم كل من إسرائيل وحزب الله بأي عمل عسكري هجومي ضد بعضهما البعض. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيع وتوريد وإنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة حكومته.

كما ستكون القوى الأمنية والجيش اللبناني هي الجهات المسلحة الوحيدة التي سيسمح لها بحمل السلاح أو استخدام قواتها في جنوب لبنان، والتي ستنشر قواتها العسكرية على طول الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد جنوب لبنان. البلاد. وبموجب بند آخر في الاتفاق، ستنسحب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الذي يفصلها عن لبنان، خلال 60 يوما.