صفقة على مراحل – لجميع المختطفين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة | تفاصيل جديدة عن سير المفاوضات

على خلفية مغادرة الوفد الإسرائيلي لإجراء المحادثات في قطر - مساء اليوم (الجمعة)، مسؤولين أبلغوا قناة I24NEWS أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد إحراز تقدم في المفاوضات. ويتعلق التقدم بالدفع للصفقة الشاملة على مراحل، والتي تحدد إطلاق سراح جميع المختطفين كجزء من مراحل الصفقة برمتها.

مع ذلك ، أبلغ مسؤول سياسي كبير i24NEWS إنه من السابق لأوانه الحديث بمصطلحات التفاؤل بعد مغادرة الوفد. وذكر أيضًا أن المحاولات لا تزال جارية لسد الفجوات بين الطرفين، بما في ذلك تراجع حماس عن التزامها بإطلاق سراح الجرحى كجزء من الصفقة الإنسانية.

ونشير إلى أن حماس، كما أفيد بوقت سابق في i24NEWS، تطالب بـ"تعويض خاص" بالنسبة للمرضى والجرحى، بينما تصر إسرائيل على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

وتتعلق الفجوات الأخرى حول الخلاف الإقليمي بين الطرفين - التواجد في محور فيلادلفيا وفي ممر نيتزريم. وتصر حماس على انسحاب أكبر للجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى، وإسرائيل مستعدة لدراسة الانسحاب فقط في المراحل التالية من المفاوضات.

علاوة على ذلك - قال مسؤولون كبار لـi24NEWS إن هذه مفاوضات مستمرة وفي نفس الوقت صعبة. المصادر التي تحدثت لـi24NEWS تتجنب استخدام عبارة "طريق مسدود" - المفاوضات مستمرة طوال الوقت.

كما علم أنه قبل مغادرة الوفد أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية جلسة نقاش حول "الأسرى والمفقودين" - وفي نهايتها صدر تحديث لأهالي المختطفين حول مغادرة الوفد إلى الدوحة.