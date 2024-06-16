نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات استهدفت منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة يارون بجنوب لبنان يوم الأحد، وفق ما أفاد بيان للجيش. كما أزال القصف المدفعي تهديدا للقوات الإسرائيلية في منطقة العمرة قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بجنوب لبنان.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها دون إطلاق صفارات الإنذار. وفي وقت لاحق من يوم الأحد، تم اعتراض طائرة بدون طيار كانت متجهة من لبنان إلى إسرائيل، مما أدى هذه المرة إلى إطلاق صفارات الإنذار. وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه هاجم منشآت حزب الله في كفركيلا ومروحين مساء السبت.

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يأتي ذلك بعد تصعيد كبير الأسبوع الماضي في أعقاب غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القيادي الكبير في حزب الله طالب عبد الله في صور بلبنان. جاء الرد من جانب حزب الله تصعيديا على مدار 3 أيام تم خلالها إطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل، مما تسبب في حرائق الغابات في مناطق الجليل شمال إسرائيل.

Ayal Margolin / Flash90

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية يوم الأحد إن حوالي 15,000 فدان من الأراضي قد احترقت في الحرائق في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى يقع نصفها ضمن المحميات الطبيعية.