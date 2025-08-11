رئيس الشاباك الأسبق يطرح مقترحًا من ثلاثة بنود لإنهاء الحرب في غزة

قد يعجبك أيضًا -

أوضح يورام كوهين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك - المخابرات)، إنه يأخذ الانطباع، أن الكبنيت الإسرائيلي يدرك أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة في حرب قطاع غزة لم تحقق هدفها.

وفي مقابلة إذاعية، حذّر كوهين من أن احتلال قطاع غزة بأكمله سيكلف إسرائيل أرواح مقاتلين، وقريبًا، أرواح المخطوفين. بالإضافة إلى ذلك، سيُحرض المجتمع الدولي ضد إسرائيل. وأوضح كوهين:" حتى لو قلنا إننا نسيطر على القطاع ولا نحتله، فإن ذلك لا يعفينا، وسيُحمّلنا مسؤولية رعاية مليوني فلسطيني. نحن نتحدث عن مصاريف تصل إلى عشرات المليارات، إن لم يكن أكثر، سنويًا- مبالغ طائلة".

وقدّم كوهين (64 عاما) مقترحًا لإطار اتفاق: تُعلن إسرائيل استعدادها لإنهاء الحرب، مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين، ويتمركز الجيش الإسرائيلي غربي الحدود داخل قطاع غزة، وتُوكل إدارة شؤون غزة إلى هيئة دولية، مع احتمال مشاركة السلطة الفلسطينية، وتتعهد حماس بعدم استعادة قوتها. وردا على سؤال ما الذي ستتنازل عنه إسرائيل بموجب مقترحه؟، أجاب كوهين: "تصفية أو ترحيل نشطاء حماس وقياداتها، وحلم استئناف الاستيطان في قطاع غزة".

وقال كوهين:" المصداقية ليست من أبرز سمات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، وذلك في معرض انتقاده قرار نتنياهو بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا للشاباك. ورأى كوهين أنه كان على نتنياهو اختيار أحد النواب الثلاثة ذوي الخبرة لرئيس الشاباك المنتهية ولايته، رونين بار بدلا من زيني "غير المناسب لهذا المنصب"، على حد وصفه.