تفاصيل جديدة عن السباق الثلاثي لمنصب قائد الجيش الإسرائيلي

تحدث المحلل العسكري لقناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشاع عن تفاصيل عن الاختيار الذي يتشكل لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. وكما يبدو الآن، فإن المرشح الرئيسي الأوفر حظا هو المدير العام لوزارة الأمن، إيال زمير، الذي كان في السابق نائب رئيس الأركان. ووفقا للتقديرات فأن نائبه سيكون الجنرال تامير يدعي، إذا وافق على ذلك.

ومهما سيكون الأمر، فإن الشخص الذي لا يتوقع أن يتم انتخابه هو المرشح الثالث لهذا المنصب – الجنرال أوري جوردين، المقرب من رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وفي يوم الأحد المقبل، سيجري وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقابلة مع الثلاثة، وفي يوم الخميس على أبعد تقدير، سيعلن كاتس عن التعيين الجديد. نشأ زمير في سلاح المدرعات، وكان قائدا للواء السابع، ثم أصبح فيما بعد قائدا للقيادة الجنوبية ثم نائبًا لرئيس هيئة الأركان. وبعد انتهاء مهامه دعا إلى زيادة عدد عناصر الجيش وكان السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.