مصادر لـi24NEWS :نائب السنوار تواجد اليوم في منطقة تسليم المختطفين الإسرائيليين بخان يونس

علمت i24NEWSأن أبو دجانة نائب كتائب عزالدين القسام في غزة محمد السنوار تواجد خلال مراسم تسليم المختطفين الإسرائيليين الثلاثة اليوم في خان يونس في قطاع غزة، وقام بالإشراف عليها.

ووفقا لما أفاد به الصحافي ضياء حسن المختص بالشأن الفلسطيني من غزة أنه :"لوحظ حضور شخصية عسكرية بارزة حضرت في خان يونس، قيل أنه يسمى أبو دجانه، وهو نائب محمد السنوار، وكان ملثما ويقود التعليمات بصورة غير مباشرة، وذلك وفقا لما تداوله صحافيون من قطاع غزة".

ولفت الصحافي ضياء حسن أن عملية التسليم "حملت الكثير من رسائل التحدي لإسرائيل "برز ذلك من خلال أسلحة الأم بي فور التي استولت عليها حماس، كما وضعت كتائب القسام صورا لـ11 كيبوتسا إسرائيليا قريبة من خان يونس والعديد من الرسائل الأخرى مثل دخول وحدة الظل بمركبة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها من غلاف غزة".