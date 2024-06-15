مسؤولون أميركيون: "الهجمات الإسرائيلية بالعمق اللبناني نفسرها على أنها تحضير لهجوم واسع"

قال عدد من المسؤولين الأميركيين لشبكة سي بي إس الليلة (السبت) إنهم يفسرون الهجمات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في العمق اللبناني على أنها تحضير لهجوم أوسع. وأعربت المصادر عن تخوفها من أن تبدأ إسرائيل حربا لا يمكن أن تنتهي بدون دعم أميركي.

وقال مسؤولون أخرون إن قلقهم موجه بشكل خاص إلى حزب الله، حيث وصفوا سيناريو فيه قوة إصابة الصواريخ الموجهة الى إسرائيل تتطلب ردا عليها، ما سيؤدي الى الحرب.

وبحسب التقرير، تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ السابع من أكتوبر، خلف الكواليس لتقليل فرص اشتعال الحرب في لبنان. ومن الممكن أن يؤدي التصعيد على الساحة الشمالية، بحسب التقرير، إلى تورط أميركي من شأنه أن يعرض قوات الجيش الأميركي المتواجدة في مناطق سوريا والعراق والأردن للخطر.

وقالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه لكي يتمكن زعيم حزب الله حسن نصر الله من وقف هجماته في الشمال، توجد حاجة إلى صفقة رهائن. في حين ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح سينتهي في غضون أسبوعين، وبعد ذلك ، سيتعين على إسرائيل، أن تسعى جاهدة للتوصل الى صفقة وبعد ذلك اتخاذ قرار في الشمال كجزء من نشاط عسكري أو اتفاق.

الولايات المتحدة مقابل ذلك، حذرت إسرائيل من عملية عسكرية في لبنان "تخرج عن نطاق السيطرة" وقال مسؤول سياسي لهيئة البث الرسمية "أنه تتصاعد الأصوات لنقل مركز ثقل القوى من الجنوب الى الشمال". وذلك على ضوء حقيقة أنه حتى الآن تلقى المستوى العسكري تعليمات بن لبنان ساحة ثانوية.