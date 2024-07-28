فجر، أمير، حازم، جوان، إيزيل، فينيس، يزن، ألما، ناجي، ميلار وناظم: أسماء وصور الأطفال الذين قتلوا في مجدل شمس

سُمح بنشر أسماء 11 من أصل 12 طفلاً وصبياً قتلوا بصاروخ حزب الله الذي أصاب ملعب كرة قدم في مجدل شمس أمس (السبت).

هذه هي الأسماء التي تم السماح بنشرها: فجر ليث أبو صالح (16)، أمير ربيع أبو صالح (16)، حازم أكرم أبو صالح (15)، جوان وديع إبراهيم (13)، ايزيل نشأت أيوب (12)، فينيس آدم صفدي (11)، يزن نايف أبو صالح (12)، المى إيمان فخر الدين (11)، ناجي طاهر خلبي (11) و ميلار معداد الشعار (10). سيتم تنظيم جنازاتهم اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحًا. القتيل الآخر هو ناظم فاخز صعب، من عين قنيا وسيتم تنظيم جنازته في الساعة العاشرة صباحًا.

Michael Giladi/Flash 90

في غضون ذلك، زار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مكان الحدث الليلة الماضية وقال: "نحن نرفع جاهزيتنا إلى المستوى التالي للقتال في الشمال، وسوف نستخدم كل الوسائل لإعادة سكان الشمال الى بيوتهم بأمان." وحضر الى المكان رئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، قائد المنطقة الشمالية اوري جوردين وقائد الفرقة 210 المقدم يائير فيلاي.

وحضر أيضا وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس مجلس مجدل شمس دولان أبو صالح وقائد فرقة باشان العميد يائير بلاي، وقالوا: "حادثة خطيرة للغاية ، أشعر بألم شديد على فقدان هؤلاء الأطفال. فلتعلموا أن الدولة بأكملها معكم والجيش بأكمله معكم.بعد ذلك سنتحدث عن كل ما تبقى، ولكن قبل كل شيء أريدكم أن تعلموا هذا، الجيش الإسرائيلي، ووزارة الأمن، ودولة إسرائيل - الجميع معكم. حزب الله هو المسؤول عن ذلك وسيدفع الثمن"

ويشار الى أن، 12 طفلاً ومراهقًا قتلوا في الحادث الخطير، وأصيب العشرات. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة الشمالية، وخضعوا لمختلف العلاجات الطبية خلال الليل، بما في ذلك العمليات الجراحية.