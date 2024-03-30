تقرير: إسرائيل وافقت على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل جثتي جنديين سقطا بيد حماس في 2014

أفادت ثلاثة مصادر مشاركة في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الرهائن أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحماس يتضمن موافقتها على إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل جثتي جنديين انقضت سنوات على احتجازهما منذ عملية الجرف الصامد في 2014 هما هدار جولدن وأورون شاؤول لكن الحركة لم تسلم ردها بعد، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.

ومن المتوقع أن يتم التعامل مع الاقتراح خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد تجدد المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة. ووفقا لهيئة البث الرسمية فقد قال شاؤول شقيق أورون في مقابلة في بداية الحرب: "لا تفوتوا الفرصة مرة أخرى لاستعادة أخي، لقد تم التخلي عن عائلتي".

ذكرت تقارير السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاد وأوعز للوفد الأمني بالتوجه إلى واشنطن للتباحث في بدائل لعملية رفح بموازاة توجه وفد مفاوض إلى القاهرة وقد شهدت البلاد السبت انتفاضة شعبية ضد الحكومة عمت الشوارع في أكثر من مدينة وبلد فضلا عن إغلاق شارع أيلون المركزي للضغط باتجاه السير في إنجاز صفقة تنهي معاناة الرهائن وذويهم بعد أن دخلت الحرب يومها السادس والسبعين بعد المائة.

تتمسك إسرائيل في سياق المفاوضات ببطاقة التحكم بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، وبقائها في الممر الذي يقسم القطاع إلى شطرين. وتصر حماس خلال المحادثات على مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، بينما تصر إسرائيل على إبقاء مثل هذا الوجود في المنطقة.

وسلط تقرير هيئة البث الرسمية الإسرائيلية الضوء على وثائق حصرية لحماس تم الاستيلاء عليها في قلب قطاع غزة قبل شهر ونصف، كشفت عن أساليب حماس في الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين عبر اعتماد الضغط النفسي والسياسي للتوصل إلى صفقة ناجحة لإطلاق سراح المختطفين التي أسرتهم قبل تاريخ 7 أكتوبر، ومن بينهم هدار غولدين وأورون شاؤول.