الضفة الغربية: إطلاق النار في الأغوار يطال ناشطين في مجال حقوق الإنسان

"هذا الحادث لن يمنعنا من مواصلة العمل لحماية الفلسطينيين والمطالبة بالحرية والمساواة لجميع سكان البلاد. إن حل النزاع وحده هو الذي سيجلب السلام والأمن لجميع سكان هذه البلاد"

i24NEWS
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السيارة التي تضررت في الهجوم
السيارة التي تضررت في الهجومRescue without borders Judea and Samaria

أسفرت عملية الهجوم بإطلاق النار على حافلة في شارع 90 الذي يشق غور الأردن اليوم الخميس عن إصابة ناشطين حقوقيين تواجدا في المنطقة ضمن نشاط منظمة "النظر في عيون الاحتلال" / "مستاكليم لكيبوش بعينايم"، وفق النشر في موقع واللا.

وعقبت المنظمة على الحدث بالقول: "نشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون في هذا الواقع العنيف قد يتعرضون للأذى أيضًا. ونحن فخورون بالناشطين". 

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وأضافت المنظمة: "إننا نعارض بشدة أي أعمال عنف ضد المدنيين، وخاصة ضد الطلاب". "وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل السياق. ففي هذه الأيام، وتحت رعاية الحرب في غزة، نشهد زيادة في شدة ونطاق القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غور الأردن على وجه الخصوص".

https://twitter.com/i/web/status/1773301783797829642

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وخلصت المنظمة إلى القول: "إن هذا الحادث لن يمنعنا من مواصلة العمل لحماية الفلسطينيين والمطالبة بالحرية والمساواة لجميع سكان البلاد. إن حل النزاع وحده هو الذي سيجلب السلام والأمن لجميع سكان هذه البلاد".

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