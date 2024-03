الضفة الغربية: إطلاق النار في الأغوار يطال ناشطين في مجال حقوق الإنسان

أسفرت عملية الهجوم بإطلاق النار على حافلة في شارع 90 الذي يشق غور الأردن اليوم الخميس عن إصابة ناشطين حقوقيين تواجدا في المنطقة ضمن نشاط منظمة "النظر في عيون الاحتلال" / "مستاكليم لكيبوش بعينايم"، وفق النشر في موقع واللا.

وعقبت المنظمة على الحدث بالقول: "نشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون في هذا الواقع العنيف قد يتعرضون للأذى أيضًا. ونحن فخورون بالناشطين".

وأضافت المنظمة: "إننا نعارض بشدة أي أعمال عنف ضد المدنيين، وخاصة ضد الطلاب". "وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل السياق. ففي هذه الأيام، وتحت رعاية الحرب في غزة، نشهد زيادة في شدة ونطاق القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غور الأردن على وجه الخصوص".

https://twitter.com/i/web/status/1773301783797829642